Andrey Ricardo é o segundo mestre-sala da escola de samba Acadêmicos do Grande RioReprodução/Instagram
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