Andrey Ricardo é o segundo mestre-sala da escola de samba Acadêmicos do Grande RioReprodução/Instagram

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Leonardo Brito
Rio - O segundo mestre-sala da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, Andrey Ricardo, recebeu alta hospitalar após passar 46 dias internado. Em abril, ele ficou gravemente ferido após ser atingido por uma explosão em um churrasco, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.
A recuperação foi anunciada pelo próprio sambista nas redes sociais. Andrey agradeceu o apoio recebido durante o longo período de internação no Hospital Federal do Andaraí.
"Foram dias e dias difíceis, mas com muita fé, oração e a graça de Deus, hoje, após 1 mês e 15 dias, recebi minha alta", escreveu Andrey.
Em publicação emocionada, o mestre-sala agradeceu as mensagens de carinho, as orações e o apoio recebido de amigos, familiares e admiradores durante o tratamento.
"Só tenho a agradecer a Deus por mais essa vitória e por ter me sustentado em todos os momentos. E sim... agora tenho mais uma data de nascimento: 24/05/2026", afirmou.
Relembre o caso
O acidente aconteceu na noite de 24 de abril, durante um churrasco realizado no bairro Parque Beira-Mar, em Caxias. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um homem se aproxima da churrasqueira com um galão contendo um líquido inflamável e despeja o produto sobre as brasas.
Segundos depois, ocorre uma explosão e as chamas se espalham rapidamente pelo local. Um dos participantes aparece correndo pela rua com o corpo tomado pelo fogo. Além de Andrey Ricardo, outras duas pessoas também teriam ficado feridas.
Após o acidente, o mestre-sala foi socorrido e encaminhado ao Hospital Federal do Andaraí, onde permaneceu internado por mais de um mês. Na época, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que seu estado de saúde era estável.
A notícia mobilizou o mundo do samba. Agora recuperado e de volta para casa, Andrey comemora a alta como uma nova chance de recomeçar após o susto que marcou sua vida.