Andrey Ricardo é o segundo mestre-sala da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio - Reprodução/Instagram

Andrey Ricardo é o segundo mestre-sala da escola de samba Acadêmicos do Grande RioReprodução/Instagram

Publicado 10/06/2026 16:40 | Atualizado 10/06/2026 19:09

A recuperação foi anunciada pelo próprio sambista nas redes sociais. Andrey agradeceu o apoio recebido durante o longo período de internação no Hospital Federal do Andaraí.

"Foram dias e dias difíceis, mas com muita fé, oração e a graça de Deus, hoje, após 1 mês e 15 dias, recebi minha alta", escreveu Andrey.

Em publicação emocionada, o mestre-sala agradeceu as mensagens de carinho, as orações e o apoio recebido de amigos, familiares e admiradores durante o tratamento.

"Só tenho a agradecer a Deus por mais essa vitória e por ter me sustentado em todos os momentos. E sim... agora tenho mais uma data de nascimento: 24/05/2026", afirmou.

Relembre o caso

O acidente aconteceu na noite de 24 de abril, durante um churrasco realizado no bairro Parque Beira-Mar, em Caxias. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um homem se aproxima da churrasqueira com um galão contendo um líquido inflamável e despeja o produto sobre as brasas.

Segundos depois, ocorre uma explosão e as chamas se espalham rapidamente pelo local. Um dos participantes aparece correndo pela rua com o corpo tomado pelo fogo. Além de Andrey Ricardo, outras duas pessoas também teriam ficado feridas.

Após o acidente, o mestre-sala foi socorrido e encaminhado ao Hospital Federal do Andaraí, onde permaneceu internado por mais de um mês. Na época, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que seu estado de saúde era estável.

A notícia mobilizou o mundo do samba. Agora recuperado e de volta para casa, Andrey comemora a alta como uma nova chance de recomeçar após o susto que marcou sua vida.