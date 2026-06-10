Iza Jesus apontou as rosas e pétalas como itens mais vendidos para a data - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Iza Jesus apontou as rosas e pétalas como itens mais vendidos para a dataReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 10/06/2026 15:20

Rio - Às vésperas do Dia dos Namorados, o movimento aumenta no polo comercial Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega (Saara), no Centro, com consumidores em busca de presentes e promoções. Nesta quarta-feira (10), as lojas registraram maior fluxo de clientes e a expectativa é de que as vendas cresçam, sendo impulsionadas pela data comemorativa. Comerciantes apostam em variedade de produtos e preços acessíveis para atrair o público.

fotogaleria

A vendedora Rebeca Alves, 19 anos, acompanha de perto a movimentação intensa nesta semana. Apesar de não ter planos para celebrar o Dia dos Namorados e preferir descansar para o trabalho no dia seguinte, ela afirma que a procura por produtos tem surpreendido os comerciantes e até superado as expectativas registradas em outras datas comemorativas.

“Estamos vendendo bastante balão de coração, cortinas com estrelas de coração, balões escrito ‘Eu te amo’, pétalas, velas e flores. No Dia dos Namorados, um bom presente é perfume, creme, joias… É bem legal. As vendas estão até melhores do que no Dia das Mães! O pessoal está gostando mais da namorada do que da mãe”, brincou a vendedora da Bazar Rio Leste.

Na loja Lumir Lingerie, a funcionária Thainara dos Santos, 32, destaca a procura por peças íntimas às vésperas do Dia dos Namorados. Ela e a mulher estão juntas há quatro anos e, para celebrar a data, reservaram um quarto de hotel.

“Estamos vendendo muito. Estão saindo muitas calcinhas íntimas, lingerie. Em comparação aos últimos anos, o Dia dos Namorados não está tão movimentado. Inclusive, estão saindo mais produtos da Copa do Mundo”, detalhou.

O servidor público Cláudio Henrique, 45, e a dona de casa Luana Casares, 37, aproveitaram a ida para procurar um presente especial: um boneco de pelúcia do personagem Stitch, pedido pelo filho de 15 anos para presentear a namorada. Casados há oito anos e pais de duas crianças, o casal conta que pretende celebrar o Dia dos Namorados de forma simples, com um jantar romântico em casa antes de uma viagem programada para a próxima semana.

“Vamos ficar em casa, tomar um vinhozinho, um jantar romântico… Fazer uma batata frita e um nugget para as crianças e nós dois vamos curtir nosso momento. No momento, não estamos comprando presente, porque vamos viajar na semana que vem. No Dia dos Namorados, vai ser o jantar. Vinho, macarrão com camarão que ela quer”, planejou Cláudio.

Na loja Thaisarte, decorada com balões em formato de coração para a data comemorativa, a comerciante Thaís Moraes, 33, também observa um aumento na procura por presentes. Segundo ela, muitos homens têm buscado opções para surpreender as namoradas, com destaque para os vestidos indianos vendidos no estabelecimento.



“O que mais sai são nossos vestidos indianos. Estão chegando muitos homens para comprar presentes para as namoradas. Não estou namorando, mas a data é ótima para as vendedoras. Para mim, vai ser casa e Netflix (risos)”, contou Thaís.

Na loja Festa Mania, a vendedora Iza Jesus, de 37 anos, pontuou que as rosas e pétalas artificiais estão entre os produtos mais buscados pelos clientes que querem celebrar o Dia dos Namorados sem abrir mão da tradição.

“Essa semana, estamos vendendo muitas rosas e pétalas de rosas artificiais. É um ramo que está crescendo, muitas pessoas estão procurando por pétalas. O que mais está saindo é buquê de rosas vermelhas, o mais tradicional do Dia dos Namorados. Dia das Mães vende mais, mas Dia dos Namorados também dá um movimento bom”, explicou.

Entre os consumidores que circulavam pela Saara nesta semana estavam o marinheiro de máquinas Wallyson Alves, 35, e a autônoma Angélica Alves, 33. Casados, eles procuravam óculos e roupas para academia enquanto aproveitavam a passagem pelo Rio de Janeiro, onde participaram da maratona.

“Ele diz que já não somos namorados, somos casados! Aí ele disse que não é para comemorar mais (risos)”, disse Angélica. Apesar das brincadeiras sobre o Dia dos Namorados, o casal pretende comemorar a data em São Paulo, cidade onde mora.

“É brincadeira! Somos de São Paulo e pretendemos comemorar por lá. Viemos para participar da Maratona, aproveitamos meu aniversário ontem e estamos indo embora hoje”, se defendeu o marinheiro.