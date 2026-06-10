14ª DP (Leblon) - Divulgação

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Publicado 10/06/2026 19:08

Rio - Três homens foram presos em flagrante, nesta terça-feira (9), apontados de integrarem uma quadrilha especializada em furtos de bicicletas elétricas na Zona Sul. As investigações apontam que eles revendiam os itens em plataformas de compra e venda na internet por valores muito inferiores aos praticados no mercado. As identificações dos suspeitos não foram divulgadas.

Investigação da 14ª DP (Leblon) aponta que o grupo atuava, principalmente, na região da Praça Nelson Mandela, em Botafogo, e foi localizado no bairro do Catete. Os agentes chegaram a um dos suspeitos após monitorarem o sinal de rastreamento de uma bicicleta furtada.



Durante a abordagem, os policiais encontraram uma bicicleta elétrica com o homem e, após verificarem os dados do motor e do chassi, constataram que o veículo era produto de furto.



As investigações levaram ainda os agentes a uma oficina de manutenção de bicicletas no Catete, que já vinha sendo monitorada pela delegacia. No local, outros dois suspeitos foram presos por participação no esquema. Os três homens foram encaminhados para a 14ª DP e autuados por receptação qualificada.



A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros integrantes da quadrilha, recuperar mais bicicletas furtadas e esclarecer a participação dos suspeitos em outros crimes semelhantes registrados na cidade.