14ª DP (Leblon)Divulgação
Durante a abordagem, os policiais encontraram uma bicicleta elétrica com o homem e, após verificarem os dados do motor e do chassi, constataram que o veículo era produto de furto.
As investigações levaram ainda os agentes a uma oficina de manutenção de bicicletas no Catete, que já vinha sendo monitorada pela delegacia. No local, outros dois suspeitos foram presos por participação no esquema. Os três homens foram encaminhados para a 14ª DP e autuados por receptação qualificada.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros integrantes da quadrilha, recuperar mais bicicletas furtadas e esclarecer a participação dos suspeitos em outros crimes semelhantes registrados na cidade.
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