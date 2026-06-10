Ao longo da carreira, Peake recebeu importantes prêmios por seu trabalhoReprodução / YouTube
Reconhecido pela capacidade de transformar cenários em elementos fundamentais da narrativa, Peake construiu uma trajetória de quase três décadas no audiovisual. Seu trabalho ajudou a dar forma a algumas das obras mais importantes do cinema nacional e também a produções internacionais filmadas no Brasil, tornando-se uma referência na direção de arte.
Nascido em São Paulo em 1957, Tulé Peake formou-se em Arquitetura pela Faculdade Braz Cubas e iniciou sua carreira na publicidade durante os anos 1970. Antes de migrar para o cinema, assinou a cenografia e a direção de arte de mais de mil comerciais, além de acumular experiências em diferentes emissoras de televisão.
Sua estreia no cinema aconteceu com Os Matadores (1997), de Beto Brant. A partir daí, participou de produções que se tornaram marcos da cinematografia brasileira, como Domésticas, Cidade de Deus, Casa de Areia, Tropa de Elite, Ensaio sobre a Cegueira, A Suprema Felicidade e Serra Pelada.
Reconhecimento e premiações
Ao longo da carreira, Peake recebeu importantes prêmios por seu trabalho. Pela direção de arte de Ensaio sobre a Cegueira, conquistou o Prêmio Grande Otelo em 2009. Também venceu o Prêmio ABC de Melhor Direção de Arte por filmes como Cidade de Deus, Casa de Areia, A Suprema Felicidade e Serra Pelada.
Em 2019, foi premiado no Festival de Gramado com o Kikito de Melhor Direção de Arte pelo longa Veneza, dirigido por Miguel Falabella.
Atuação na televisão e últimos trabalhos
Nos últimos anos, Tulé Peake ampliou sua atuação para as séries de televisão e streaming. Entre os projetos dos quais participou estão Betinho - No Fio da Navalha, Arcanjo Renegado, O Jogo que Mudou a História, Pico da Neblina, A Névoa, Nada Será Como Antes e Felizes Para Sempre?.
Seu trabalho mais recente era a série Delegacia de Homicídios, produzida pela AfroReggae Audiovisual para o Disney+, que ainda estava em fase de gravação.
A morte de Tulé Peake gerou comoção entre profissionais do audiovisual. Em nota, a Associação Brasileira de Cinematografia (ABC) lamentou a perda do diretor de arte, destacando sua contribuição para o fortalecimento e a valorização do cinema brasileiro.
Familiares, amigos e colegas poderão prestar homenagens ao artista durante o velório nesta quarta-feira, 10, a partir do meio-dia, nas Casas Casadas, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro.
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