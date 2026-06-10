Agentes encontraram irregularidades em casa de repouso no Rio CompridoReprodução / Redes Sociais

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Romulo Cunha
Rio - Uma casa de repouso no Rio Comprido, na região central da capital, foi interditada, na manhã desta quarta-feira (10), após irregularidades encontradas em uma fiscalização da Polícia Civil e da Comissão de Pessoa Idosa da Câmara Municipal. Mais de 40 idosos estavam no espaço.
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Agentes encontraram irregularidades em casa de repouso no Rio Comprido - Reprodução / Redes Sociais
Agentes encontraram irregularidades em casa de repouso no Rio Comprido - Reprodução / Redes Sociais
Agentes encontraram irregularidades em casa de repouso no Rio Comprido - Reprodução / Redes Sociais
Agentes encontraram irregularidades em casa de repouso no Rio Comprido - Reprodução / Redes Sociais
Agentes encontraram condições precárias de instalação na casa de repouso Long Age - Reprodução
Agentes encontraram condições precárias de instalação na casa de repouso Long Age - Reprodução
Agentes encontraram condições precárias de instalação na casa de repouso Long Age - Reprodução
Agentes encontraram condições precárias de instalação na casa de repouso Long Age - Reprodução
Agentes encontraram condições precárias de instalação na casa de repouso Long Age - Reprodução
Agentes encontraram condições precárias de instalação na casa de repouso Long Age - Reprodução
Segundo a Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti), as equipes encontraram ambientes confinados, pouca higiene e condições precárias de instalação, como vasos sanitários soltos, que colocam usuários em risco de queda.
Os agentes também localizaram medicações armazenadas de forma irregular, indícios de reutilização de seringas descartáveis e documentação médica irregular.
Ainda de acordo com a Deapti, o local já havia passado por uma fiscalização do Corpo de Bombeiros, que contraindicou o funcionamento.
A Longe Age Casa de Repouso, localizada na Rua Santa Alexandrina, possui autorização para funcionar como Instituição de Longa Permanência para Idosos (Ilpi). Contudo, a interdição foi necessária devido às condições encontradas.
A especializada informou que os 42 idosos lá localizados serão encaminhados a unidades adequadas ou entregues a familiares, após avaliação médica.

Os gestores foram identificados e responderão por crimes de exposição a risco da saúde de pessoas idosas.
Questionada, a Long Age ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.