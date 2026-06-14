Vídeo flagrou momento da queda de um dos helicópteros no Recreio dos BandeirantesReprodução
Vídeo registrou uma das aeronaves caindo no Recreio dos Bandeirantes, na manhã deste domingo (14).— Jornal O Dia (@jornalodia) June 14, 2026
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Ao DIA, a moradora Renê Cristina, de 65 anos, relatou que presenciou o momento da queda e demorou a assimilar o que estava acontecendo. "Num primeiro momento, eu não acreditava no que estava vendo. Eu estava sentada quando vi dois helicópteros muito próximos um do outro. A explosão aconteceu depois. Vi fragmentos começarem a cair. Não acreditei, mas, ao mesmo tempo, entrei em pânico, porque você não vê uma coisa dessas acontecer", contou a comerciante.
Renê também relatou que o neto iria disputar uma partida de futebol em um campo próximo ao pátio de veículos onde as aeronaves caíram, mas a atividade foi cancelada por questões de segurança. "O jogo estava prestes a começar e ficamos com medo de que os fragmentos que estavam caindo atingissem as crianças que estavam ali. A partida foi cancelada, então ele voltou para casa", lembrou.
A testemunha afirmou ainda que não ouviu o barulho das aeronaves antes da colisão. "Esse barulho que estamos ouvindo agora, de helicópteros sobrevoando a região, não existiu antes do acidente. Ou eles estavam em uma altitude que não permitia ouvir, mas não houve barulho. A impressão que tive, de onde eu estava, foi que uma hélice atingiu a outra e, logo depois, aconteceu a explosão", disse a moradora.
A 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) também investiga o caso, registrado inicialmente como homicídio culposo.
Em nota, a BYD se pronunciou sobre a tragédia:
"A BYD lamenta profundamente o acidente aéreo ocorrido neste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes (RJ), que atingiu um pátio de veículos de uma concessionária da marca. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.
A empresa acompanha a situação com atenção, presta apoio no local por meio da concessionária e permanece à disposição das autoridades competentes para contribuir com o que for necessário."
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