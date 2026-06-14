Vídeo flagrou momento da queda de um dos helicópteros no Recreio dos Bandeirantes - Reprodução

Vídeo flagrou momento da queda de um dos helicópteros no Recreio dos BandeirantesReprodução

Publicado 14/06/2026 12:23 | Atualizado 14/06/2026 16:33

Veja o vídeo abaixo. Ao todo, seis pessoas morreram. No primeiro helicóptero estavam o piloto Alexandre Souza e os passageiros Lucas Brito Chaves, Nickel Oliver Tree, Lucas Vignale e Gaspar Prim. Já na outra aeronave estava apenas o piloto Charles Marsillac. Rio - Uma câmera de segurança de um condomínio próximo ao local onde dois helicópteros caíram no Recreio dos Bandeirantes , na Zona Sudoeste do Rio, registrou o momento exato da queda de uma das aeronaves.Ao todo, seis pessoas morreram. No primeiro helicóptero estavam o piloto Alexandre Souza e os passageiros Lucas Brito Chaves, Nickel Oliver Tree, Lucas Vignale e Gaspar Prim. Já na outra aeronave estava apenas o piloto Charles Marsillac.

Nas imagens, é possível ver o helicóptero despencando em alta velocidade. Antes do acidente, a aeronave colidiu com outra ainda no ar. Não houve sobreviventes. Assista:

Vídeo registrou uma das aeronaves caindo no Recreio dos Bandeirantes, na manhã deste domingo (14).



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/7SzY4nZ3YA — Jornal O Dia (@jornalodia) June 14, 2026

Ao DIA, a moradora Renê Cristina, de 65 anos, relatou que presenciou o momento da queda e demorou a assimilar o que estava acontecendo. "Num primeiro momento, eu não acreditava no que estava vendo. Eu estava sentada quando vi dois helicópteros muito próximos um do outro. A explosão aconteceu depois. Vi fragmentos começarem a cair. Não acreditei, mas, ao mesmo tempo, entrei em pânico, porque você não vê uma coisa dessas acontecer", contou a comerciante.



Renê também relatou que o neto iria disputar uma partida de futebol em um campo próximo ao pátio de veículos onde as aeronaves caíram, mas a atividade foi cancelada por questões de segurança. "O jogo estava prestes a começar e ficamos com medo de que os fragmentos que estavam caindo atingissem as crianças que estavam ali. A partida foi cancelada, então ele voltou para casa", lembrou.



A testemunha afirmou ainda que não ouviu o barulho das aeronaves antes da colisão. "Esse barulho que estamos ouvindo agora, de helicópteros sobrevoando a região, não existiu antes do acidente. Ou eles estavam em uma altitude que não permitia ouvir, mas não houve barulho. A impressão que tive, de onde eu estava, foi que uma hélice atingiu a outra e, logo depois, aconteceu a explosão", disse a moradora. Ao, a moradora Renê Cristina, de 65 anos, relatou que presenciou o momento da queda e demorou a assimilar o que estava acontecendo. "Num primeiro momento, eu não acreditava no que estava vendo. Eu estava sentada quando vi dois helicópteros muito próximos um do outro. A explosão aconteceu depois. Vi fragmentos começarem a cair. Não acreditei, mas, ao mesmo tempo, entrei em pânico, porque você não vê uma coisa dessas acontecer", contou a comerciante.Renê também relatou que o neto iria disputar uma partida de futebol em um campo próximo ao pátio de veículos onde as aeronaves caíram, mas a atividade foi cancelada por questões de segurança. "O jogo estava prestes a começar e ficamos com medo de que os fragmentos que estavam caindo atingissem as crianças que estavam ali. A partida foi cancelada, então ele voltou para casa", lembrou.A testemunha afirmou ainda que não ouviu o barulho das aeronaves antes da colisão. "Esse barulho que estamos ouvindo agora, de helicópteros sobrevoando a região, não existiu antes do acidente. Ou eles estavam em uma altitude que não permitia ouvir, mas não houve barulho. A impressão que tive, de onde eu estava, foi que uma hélice atingiu a outra e, logo depois, aconteceu a explosão", disse a moradora.

Por meio de nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o acidente será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Agentes do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III) foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo duas aeronaves, de matrículas PP-MAC e PR-DJJ.



A 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) também investiga o caso, registrado inicialmente como homicídio culposo.



Em nota, a BYD se pronunciou sobre a tragédia:



"A BYD lamenta profundamente o acidente aéreo ocorrido neste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes (RJ), que atingiu um pátio de veículos de uma concessionária da marca. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.



A empresa acompanha a situação com atenção, presta apoio no local por meio da concessionária e permanece à disposição das autoridades competentes para contribuir com o que for necessário."



