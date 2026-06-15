Local é usado para prática de rapel - Reprodução

Local é usado para prática de rapelReprodução

Publicado 15/06/2026 08:14 | Atualizado 16/06/2026 18:08

Rio - Uma mulher morreu ao sofrer uma queda durante a prática de rapel na Gruta do Spar, no distrito de Inoã, em Maricá, na Região Metropolitana, na tarde deste domingo (14).



De acordo com os Bombeiros, as equipes foram acionadas apenas para remoção do corpo, que foi encaminhado ao IML de São Gonçalo. Segundo a corporação, a vítima, identificada como Rosemary Suzart Garcia, tinha aproximadamente 59 anos.



Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela 82ª DP (Maricá). Agentes realizaram a perícia no local e testemunhas foram ouvidas. Outras diligências estão em andamento para apurar os fatos. O sepultamento de Rosemary aconteceu nesta terça-feira (16) no Cemitério de Irajá.

Local é considerado ponto turístico

A Gruta do Spar consiste em uma galeria de minas desativadas há mais de 50 anos, que eram usadas para a extração de pedras malacacheta e feldspato.

O local oferece um lago natural, uma caverna com cerca de 40 metros de altura, usada para prática de rapel e vegetação típica da Mata Atlântica.