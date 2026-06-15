Material apreendido foi encaminhado para a 28ª DP (Praça Seca) - Divulgação / PMERJ

Material apreendido foi encaminhado para a 28ª DP (Praça Seca)Divulgação / PMERJ

Publicado 15/06/2026 10:04 | Atualizado 15/06/2026 11:39

Rio - Um criminoso foi ferido e grande quantidade de drogas apreendida durante mais uma ação da Operação Barricada Zero, na comunidade da Barão, na Praça Seca, Zona Sudoeste do Rio, na manhã desta segunda-feira (15).

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) entraram em confronto com criminosos durante a chegada das equipes à região. Um dos envolvidos, que tem 18 anotações criminais - sendo 15 por roubo -, acabou sendo ferido. Ele foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara, também na Zona Sudoeste, sob custódia.

Com ele, foram apreendidos uma carabina calibre 9mm, um rádio transmissor e entorpecentes. A ocorrência foi registrada na 28ª DP (Praça Seca).