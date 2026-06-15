Material apreendido foi encaminhado para a 28ª DP (Praça Seca)Divulgação / PMERJ
Criminoso é ferido em confronto na Praça Seca
Drogas e uma arma foram apreendidas durante a ação
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Segundo o Corpo de Bombeiros, Luiz Fernando Martins, de 55 anos, caiu de uma altura maior que três metros
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Caso aconteceu na Gruta do Spar, no distrito de Inoã, na tarde de domingo (14)
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