Maurinho Macaé foi baleado e não resistiu aos ferimentos - Reginaldo Pimenta

Maurinho Macaé foi baleado e não resistiu aos ferimentosReginaldo Pimenta

Publicado 15/06/2026 08:43

Rio - Uma das principais lideranças do crime organizado na comunidade de Manguinhos, na Zona Norte, morreu durante uma operação da Polícia Militar, na manhã desta segunda-feira (15).

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Segundo a corporação, Mauro Ribeiro de Almeida Júnior, de 40 anos, conhecido como Maurinho Macaé, foi baleado em confronto não resistiu. Ele era envolvido em 31 homicídios e diversos roubos de cargas. Além disso, estava foragido da Justiça e possuía 56 anotações.

O bandido morreu quando tentava fugir, na principal entrada da Favela do Jacarezinho, altura da Avenida Dom Helder Câmara, que fica bem perto de um dos acessos à Manguinhos. Tanto o Jacarezinho quanto Manguinhos são dominadas pelo Comando Vermelho.



A ação foi realizada por equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Comando de Polícia de Proximidade (CPP). Entre os alvos, estavam suspeitos de envolvimento em roubos de veículos, cargas e assaltos de rua, além de traficantes. Cinco criminosos foram presos e um fuzil, apreendido.



A Secretaria Municipal de Educação informou que uma unidade escolar teve as aulas suspensas devido as operações policiais em curso.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde comunicou que duas unidades de Atenção Primária que atendem a região tiveram o funcionamento suspenso para garantir a segurança de profissionais e usuários. Uma outra segue em funcionamento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

*Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro