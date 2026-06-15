Engavetamento fez com que motociclista fosse arremessado do Viaduto do Gramacho - Reprodução / Redes Sociais

Engavetamento fez com que motociclista fosse arremessado do Viaduto do GramachoReprodução / Redes Sociais

Publicado 15/06/2026 11:31

Rio - Um motociclista foi arremessado do Viaduto do Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após um engavetamento envolvendo três carros e uma moto, na noite deste domingo (14).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Duque de Caxias foi acionado por volta das 21h para a ocorrência de acidente de trânsito próximo à estação de Gramacho. O motociclista foi socorrido com ferimentos leves e levado ao hospital. Ainda não há informações para qual unidade de saúde ele foi encaminhado e seu estado de saúde. A identificação também não foi divulgada.

Além do motociclista, outras duas mulheres também foram atendidas com ferimentos leves, mas recusaram transporte a uma unidade de saúde.



Segundo a corporação, a Defesa Civil também foi acionada devido à queda de uma placa de concreto do viaduto. Felizmente, ninguém foi atingido.