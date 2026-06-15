Engavetamento fez com que motociclista fosse arremessado do Viaduto do GramachoReprodução / Redes Sociais
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Duque de Caxias foi acionado por volta das 21h para a ocorrência de acidente de trânsito próximo à estação de Gramacho. O motociclista foi socorrido com ferimentos leves e levado ao hospital. Ainda não há informações para qual unidade de saúde ele foi encaminhado e seu estado de saúde. A identificação também não foi divulgada.
Segundo a corporação, a Defesa Civil também foi acionada devido à queda de uma placa de concreto do viaduto. Felizmente, ninguém foi atingido.
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