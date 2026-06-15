Luiz Fernando Martins participava da produção da série 'Delegacia de Homicídios' - Reprodução / Redes Sociais

Luiz Fernando Martins participava da produção da série 'Delegacia de Homicídios'Reprodução / Redes Sociais

Publicado 15/06/2026 10:10

Rio - Um homem morreu durante a gravação de uma série, neste domingo (14), na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Cidade Universitária, Zona Norte do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Luiz Fernando Martins, de 55 anos, caiu de uma altura maior que três metros.

Militares do quartel do Fundão foram acionados para a Avenida Pedro Calmon por volta das 8h55. No local, a equipe socorreu Luiz e o encaminhou, em estado grave, para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, ainda na Zona Norte, mas ele não resistiu aos ferimentos.

A vítima trabalhava na empresa AfroReggae Audiovisual, que produz a série 'Delegacia de Homicídios' para a Disney+. Nas redes sociais, a produtora lamentou a perda do funcionário.

"Estamos profundamente tristes e abalados com a perda do querido Luiz Fernando. Estamos prestando todo apoio aos familiares, acompanhando os trâmites legais e colaborando com o trabalho das autoridades competentes na apuração dos fatos", diz o texto.

José Júnior, fundador da empresa, também se pronunciou. "Tem sido um ano muito difícil. Perdi minha mãe, depois o Tulé [ diretor que morreu vítima de um infarto fulminante ] e hoje o LF. A tristeza é grande e a dor maior ainda", escreveu.

O caso é investigado pela 37ª DP (Ilha do Governador). Segundo a Polícia Civil, a perícia foi feita no local e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Luiz será enterrado na tarde desta segunda-feira (15) no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Portuária do Rio.