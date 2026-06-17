Motociclista colocou fogo em posto de combustíveis na Freguesia - Reprodução / Redes Sociais

Motociclista colocou fogo em posto de combustíveis na FreguesiaReprodução / Redes Sociais

Publicado 17/06/2026 08:17

Rio - Um motociclista provocou um incêndio em um posto de combustíveis, na tarde desta terça-feira (16), na Freguesia, na Zona Sudoeste. A motivação do ato seria uma alegação que a gasolina estava adulterada. Não houve registro de vítimas.

O caso aconteceu em um estabelecimento na Praça Professora Camisão, na Estrada dos Três Rios. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o autor enchendo um galão de combustíveis em uma das bombas. Depois, ele espalha o líquido e, com um isqueiro, incendeia o espaço.

Funcionários e clientes correram desesperados com o risco do fogo se propagar e atingir uma bomba, o que poderia gerar uma explosão. Toda a cena foi gravada por um segundo homem, que ria da ação do colega e debochava das reclamações.

Veja o vídeo:

Motociclista incendeia posto de combustíveis após acusar venda de gasolina adulterada na Freguesia pic.twitter.com/rHYHd24FrI — O povo de sepetiba (@opovodesepetiba) June 17, 2026

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel da Barra da Tijuca foram acionados por volta das 16h10. Chegando no local, as equipes constataram que o fogo já tinha sido apagado por populares. Mesmo assim, os bombeiros continuaram no posto, fazendo a prevenção, e finalizaram a ocorrência às 16h40.

Antes de começar o incêndio, um motociclista alegou que o posto vendia gasolina adulterada. "Abasteci R$ 75. Estão falando que não é problema na gasolina. Minha bateria está com um mês de garantia. Cachimbo, vela, tudo novo, não tem resíduo nenhum. Minha moto está embolando. Acabei de abastecer. Tanque está cheinho. Todos os compartimentos de partida da minha moto são novos", destacou.

A 41ª DP (Tanque) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Crime

Causar incêndio, expondo perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outras pessoas é um crime previsto no código penal brasileiro. A pena é de três a seis anos de prisão, além de multa.

A punição aumenta um terço se o crime for cometido com intuito de obter vantagem financeira em proveito próprio ou alheio e se ocorrer em: casa habitada ou destinada a habitação; edifício público ou destinado a uso público, à obra de assistência social ou à cultura; embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo; estação ferroviária ou aeródromo; estaleiro, fábrica ou oficina; depósito de explosivo, combustível ou inflamável; poço petrolífico ou galeria de mineração; e lavoura, pastagem, mata ou floresta.