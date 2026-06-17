Rafael Ferreira Martins foi morto pelo próprio cunhado - Reprodução / Redes Sociais

Rafael Ferreira Martins foi morto pelo próprio cunhadoReprodução / Redes Sociais

Publicado 17/06/2026 08:15

Rio - Um homem foi preso, nesta terça-feira (16), por matar o próprio cunhado a pedradas e facadas, em Realengo, na Zona Oeste, no último sábado (13). De acordo com a Polícia Civil, o criminoso, que era cunhado de Rafael Ferreira Martins, abandonou o corpo da vítima em um carro e ainda tentou colocar fogo no automóvel.



Segundo as investigações, o assassino, identificado como Valter Batista Soares Filho, atacou Rafael com diversos golpes na cabeça, utilizando uma pedra de pavimentação e, em seguida, desferiu 11 facadas, em uma casa na Rua Limites, em Realengo.

Testemunhas relatam que ele chegou a dizer que estava sentindo prazer enquanto o agredia. Depois de matar o cunhado, o homem aplicou o golpe de "mata-leão" na irmã e ameaçou ela e o sobrinho usando uma faca, exigindo que não contassem sobre o crime.

Valter abandonou o corpo do cunhado dentro do carro da vítima na Rua Coronel Tamarindo, em Bangu, também na Zona Oeste, próximo à estação de trem. Durante a perícia, foi constatado que ele ainda tentou incendiar o automóvel com o cadáver dentro, mas o fogo se apagou devido à falta de oxigênio no interior do veículo, que estava fechado.



Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) localizaram o assassino na casa do pai dele. Valter tentou fugir ao perceber a aproximação dos agentes e se jogou do quinto andar do imóvel. Devido à queda, ele sofreu fraturas, precisando ser socorrido e encaminhado ao Hospital Albert Schweitzer, onde permanece internado para procedimento cirúrgico sob custódia, sem previsão de alta.

O corpo de Rafael foi sepultado nesta terça-feira (16), no Cemitério de Campo Grande, também na Zona Oeste.