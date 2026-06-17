Arma apreendida pelos militares após o tiroteio no Juramentinho - Divulgação

Arma apreendida pelos militares após o tiroteio no JuramentinhoDivulgação

Publicado 17/06/2026 08:44

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta quarta-feira (17), uma operação nas comunidades do Juramentinho e Flexal, na região do Engenho da Rainha e Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. Em nota, a corporação informou que um suspeito foi baleado durante um tiroteio no Juramentinho. Com ele, as equipes apreenderam uma pistola.

De acordo com a PM, os agentes do 3º BPM (Méier) atuam com o objetivo de combater roubos de cargas e veículos na área. A ocorrência foi registrada na 44ª DP (Inhaúma) e a incursão segue em andamento.