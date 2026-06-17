Operação da PF contra pornografia infantil prendeu um homem em flagrante - Divulgação / PF

Operação da PF contra pornografia infantil prendeu um homem em flagranteDivulgação / PF

Publicado 17/06/2026 08:59

Rio - Um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e comercialização de mídias com cenas de violência sexual infantil na internet, durante a Operação Guardiões III, da Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (17).

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Na ação, agentes da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu (DPF/NIG) cumpriram um mandado de busca e apreensão em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O celular do investigado também foi apreendido.



De acordo com a PF, as investigações tiveram início em 2025 a partir de informações encaminhadas à corporação por uma organização americana.



A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas.