Bombeiros encontraram vítima já sem vida no local - Reprodução / Redes sociais

Bombeiros encontraram vítima já sem vida no localReprodução / Redes sociais

Publicado 19/06/2026 08:05

Rio - Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um carro na saída do Túnel Rebouças, na ligação com o Elevado Paulo de Frontin, no sentido Centro, na noite desta quinta-feira (18).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel do Humaitá foram acionadas às 22h para atender à ocorrência. Os militares encontraram a vítima, um homem de aproximadamente 45 anos, já sem vida no local.



Segundo o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa do Elevado Paulo de Frontin ficou ocupada na altura da saída do túnel em razão do acidente. Equipes da CET-Rio, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar atuaram na ocorrência.



O acidente provocou retenções no trânsito no sentido Centro. Motoristas que seguiam da Zona Sul chegaram a ser orientados a utilizar o Viaduto 31 de Março como rota alternativa. A via foi totalmente liberada por volta de 0h50 desta sexta-feira (19).



Também nesta sexta-feira, outro acidente causou transtornos no trânsito da Zona Norte. Uma faixa da Rua São Francisco Xavier, na altura da Rua Radialista Waldir Amaral, ficou ocupada após um atropelamento envolvendo um ônibus.



O Centro de Operações informou que houve lentidão no trecho a partir da Rua Luís de Matos. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h47 para atender a ocorrência na Avenida Maracanã, mas, ao chegar ao local, não encontrou a vítima. Segundo a corporação, a pessoa atropelada estaria consciente após o acidente e teria deixado a região antes da chegada das equipes de resgate.