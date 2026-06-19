Vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Belford Roxo - Rafael Barreto / PMBR

Vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Belford RoxoRafael Barreto / PMBR

Publicado 19/06/2026 09:11

Rio - Um ataque a tiros terminou na morte de Wagner Alexandre da Conceição Costa e Gabriel Oliveira Gregório no bairro Xavantes, em Belford Roxo, na noite desta quinta-feira (18). Após o tiroteio, outras quatro vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de Belford Roxo. Em seguida, elas foram transferidas para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

Lucas Rocha Freitas, de 24 anos, ficou ferido de raspão na barriga e no braço. A equipe médica realizou a sutura dos ferimentos e o jovem recebeu alta na manhã desta sexta-feira (19). Já Renata Oliveira Moraes, de 40, foi atingida na perna e, após cirurgia, segue internada em estado estável.

Renan Vieira Fernandes, de 35, também foi baleado na perna. Ele não precisou passar por procedimento cirúrgico, mas segue internado em estado estável. Por fim, Vitor Alves Ferreira, de 30 anos, ficou ferido nas duas mãos. O quadro clínico dele também é considerado estável.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 39º BPM (Belford Roxo) receberam chamado para um tiroteio no bairro do Xavantes. Na Rua Biquiba, as equipes encontraram um homem já morto. Pouco depois, os policiais localizaram o corpo da segunda vítima na Avenida Atlântica.

A área do ataque foi preservada para a perícia da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que está responsável pela investigação.