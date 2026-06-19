Festival Machado de Assis acontecerá no Museu de Arte do Rio (MAR), neste domingo (21) - Érica Martin/Agência O Dia

Festival Machado de Assis acontecerá no Museu de Arte do Rio (MAR), neste domingo (21)Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 19/06/2026 11:22

Rio - A Academia Brasileira de Letras (ABL) vai comemorar, neste domingo (21), o aniversário de Machado de Assis com uma programação recheada de literatura, música e homenagens ao autor no Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá, Centro do Rio. O evento, que possui entrada gratuita, inicia às 9h com uma caminhada literária e se encerra com um baile charme, às 20h. Entre os destaques, está a participação da atriz Fernanda Montenegro.

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