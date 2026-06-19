Festival Machado de Assis acontecerá no Museu de Arte do Rio (MAR), neste domingo (21)Érica Martin/Agência O Dia
“Em seus livros, Machado de Assis sempre falou muito bem da cidade. Então, é extremamente importante a gente fazer esse festival no MAR, com uma programação que engloba espaços instagramáveis, quiz literário, shows, mesas com os acadêmicos e encerramento com Baile Charme, numa tentativa de trazer suas obras mais para perto do público, apresentando-o para novas gerações, para que possam entender o quão atual ainda é esse grande escritor”, pontua Ana Maria Gonçalves, acadêmica que assina a curadoria do evento ao lado dos artistas Felipe Oládélè, Hugo Germano e Muato.
Caminhada passará por pontos históricos
O evento inicia às 9h, com a caminhada com o conto “Noite de Almirante”, de Machado de Assis. O percurso, guiado por locais importantes para a história e relacionados à trajetória do escritor, terá saída em frente à estátua Barão de Mauá, na Praça Mauá, e passará pelo Muro da Patrimoria, Beco do Bragança, Rua Sacadura Cabral, Largo da Prainha, Pedra do Sal e Cais do Valongo.
Embora seja gratuita, a atividade possui vagas limitadas e requer inscrição através do Sympla.
Programação recheada de cultura
Após a caminhada, a programação continua no MAR com a performance “Machado é noiz”, com a poeta Laura Conceição, às 11h30. Às 13h, acontece a abertura oficial do evento. Às 14h, o público pode acompanhar a mesa “Machado de Assis: raça e personagens em eterno debate”, com o escritor Eduardo de Assis Duarte.
Às 15h, as escritoras e acadêmicas Rosiska Darcy, Ana Maria Machado e Miriam Leitão participam da mesa “Mulheres da ABL no Festival de Machado”. O evento conta também com Microfone Aberto, às 16h30, com o Trio Júlio e atores convidados, com participação especial da atriz e acadêmica Fernanda Montenegro.
O público pode acompanhar, às 19h, o espetáculo cênico-musical “O Corte do Machado”, com os cantores Marcos Sacramento e Janamô, os músicos Gabriel Marinho, Rodrigo Ferrera, Marcio Sorriso e Pedro Carneiro, o ator João Vitor Nascimento e a artista performática Natasha Félix.
Às 20h, um baile charme, batizado de “Baile do Machado”, conduzido pelo dançarino Marcus Azevedo e pelo DJ Bob Reis segue até às 21h e encerra o festival, totalizando 12 horas de festa. Nos intervalos da programação, Clarisse Miranda e DJ Bob Reis animam a galera.
O Festival Machado de Assis, idealizado por Ana Maria Gonçalves, tem realização da Academia Brasileira de Letras (ABL) e da Terreiro Produções, com apoio da Fundação Itaú e do Museu de Arte do Rio, além de patrocínio da Prefeitura do Rio.
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