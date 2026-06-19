Caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo - Reprodução / Google Street View

Caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São GonçaloReprodução / Google Street View

Publicado 19/06/2026 12:08

Rio - A Polícia Civil investiga denúncias de estupro de vulnerável e importunação sexual contra um professor de um colégio particular de São Gonçalo, na Região Metropolitana. Duas alunas teriam sido vítimas.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Operação Segurança Presente receberam acionamento para verificar uma ocorrência de estupro na Rua Nair Andrade, no bairro Alcântara. No local, as equipes encontraram o homem cercado por populares.

Depois da estabilização da área, os policiais conduziram o suspeito à 74ª DP (Alcântara) para as medidas cabíveis. Ao DIA, o delegado Marcello Maia contou que o professor confessou os crimes, mas não ficou detido por não ter ocorrido flagrante.

O caso foi transferido à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo. Agentes apreenderam o celular do suspeito, que passará por perícia.