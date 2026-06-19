Caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São GonçaloReprodução / Google Street View
Polícia investiga denúncias contra professor suspeito de estupro e importunação sexual
Vítimas seriam duas alunas de um colégio particular de São Gonçalo
Fim de semana terá dez praias recomendadas para banho no Rio
Está desaconselhado o banho nas praias de Barra de Guaratiba, São Conrado, Vidigal, Leblon, Ipanema e outros. Confira o boletim completo
Polícia apreende celulares de pais de menino morto por envenenamento
Agentes voltaram ao imóvel ligado ao caso e recolheram novos elementos para perícia
Vídeo: mulher é assaltada na frente do filho ao deixar criança em creche na Taquara
Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do crime na Rua Iriquitia
Homem com extensa ficha criminal é preso com carro furtado e placas adulteradas em Nova Iguaçu
Segundo a Polícia Civil, suspeito atuava no transporte de veículos para desmanches clandestinos e tentou fugir durante a abordagem
Polícia prende homem com seis condenações por furto em Itaguaí
Suspeito é apontado como responsável pelos crimes em residências e estabelecimentos comerciais no município nos últimos meses
Casal é preso pela morte de mulher em Duque de Caxias
Crime ganhou repercussão após imagens mostrarem as agressões sofridas pela vítima no meio da rua
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