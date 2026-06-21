Rio – Uma nova etapa do Projeto de Aceleração do Crescimento (PAC) em áreas de periferia e comunidades no Rio de Janeiro terá início na tarde dessa segunda-feira (22), quando serão anunciados os investimentos, com recursos do Governo Federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem presença aguardada no evento, que ocorrerá em Guaratiba, na Zona Oeste.
No evento, que também contará com o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), serão assinados contratos, autorização de início de obras e entrega de empreendimentos de urbanização e saneamento nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte, e da Rocinha, na Zona Sul.
Outro anúncio previsto para o evento é o do início das obras no Jardim Maravilha, em Guaratiba. As intervenções contemplam a construção de um dique; de reservatórios para retenção das águas das chuvas; e de obras de drenagem, urbanização e implantação de pavimentação e passeios. A meta é beneficiar cerca de 30 mil moradores com mobilidade e acessibilidade.
A via, uma das principais da região, chegou a ser totalmente interditada, sendo liberada no início da manhã de terça (16), permanecendo com apenas uma faixa ocupada. Ao longo dia, algumas pedras se soltaram da encosta, provocando pequenos desabamentos na área isolada. Apesar do susto, não houve vítimas.
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