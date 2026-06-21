Rocinha registrou grande deslizamento na última segunda (15) - Reginaldo Pimenta/Arquivo Agência O Dia

Rocinha registrou grande deslizamento na última segunda (15)Reginaldo Pimenta/Arquivo Agência O Dia

Publicado 21/06/2026 10:47

Rio – Uma nova etapa do Projeto de Aceleração do Crescimento (PAC) em áreas de periferia e comunidades no Rio de Janeiro terá início na tarde dessa segunda-feira (22), quando serão anunciados os investimentos, com recursos do Governo Federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem presença aguardada no evento, que ocorrerá em Guaratiba, na Zona Oeste.

No evento, que também contará com o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), serão assinados contratos, autorização de início de obras e entrega de empreendimentos de urbanização e saneamento nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte, e da Rocinha, na Zona Sul.

Outro anúncio previsto para o evento é o do início das obras no Jardim Maravilha, em Guaratiba. As intervenções contemplam a construção de um dique; de reservatórios para retenção das águas das chuvas; e de obras de drenagem, urbanização e implantação de pavimentação e passeios. A meta é beneficiar cerca de 30 mil moradores com mobilidade e acessibilidade.