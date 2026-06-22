Felipe foi preso por agentes da 37ªDP (Ilha do Governador) - Reprodução

Felipe foi preso por agentes da 37ªDP (Ilha do Governador)Reprodução

Publicado 22/06/2026 06:35

Rio - A Polícia Civil prendeu, neste domingo (21), Felipe Rodrigues, acusado de empurrar um idoso de 76 anos de uma mureta de aproximadamente 8 metros de altura, na Praia da Bica, na Ilha do Governador, na Zona Norte. O crime ocorreu na madrugada do último sábado (20), após o jogo do Brasil, nas proximidades do quiosque Só no Sapatinho.



Segundo testemunhas, Diógenes Arruda foi atacado de forma covarde e repentina quando já deixava o local. Ele caiu sobre as pedras e sofreu graves lesões. O caso gerou grande repercussão após vídeos da agressão circularem pelas redes sociais.



Nas imagens, é possível ver o momento em que o idoso é empurrado. Ele precisou ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Evandro Freire, onde permanece internado. O estado de estado saúde dele é grave, porém estável.



De acordo com equipes da 37ª DP (Ilha do Governador), o suspeito, conhecido pelo apelido de Felipe Magrinho, foi localizado na região do Jardim América. O investigado já possuía antecedente criminal por lesão corporal. Contra ele, agentes cumpriram um mandado de prisão temporária.



A Polícia Civil segue com as investigações, realizando novas diligências, colhendo depoimentos e analisando imagens de câmeras de segurança para esclarecer toda a dinâmica dos fatos e verificar se há outros envolvidos no crime.