Felipe foi preso por agentes da 37ªDP (Ilha do Governador)Reprodução
Segundo testemunhas, Diógenes Arruda foi atacado de forma covarde e repentina quando já deixava o local. Ele caiu sobre as pedras e sofreu graves lesões. O caso gerou grande repercussão após vídeos da agressão circularem pelas redes sociais.
Nas imagens, é possível ver o momento em que o idoso é empurrado. Ele precisou ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Evandro Freire, onde permanece internado. O estado de estado saúde dele é grave, porém estável.
De acordo com equipes da 37ª DP (Ilha do Governador), o suspeito, conhecido pelo apelido de Felipe Magrinho, foi localizado na região do Jardim América. O investigado já possuía antecedente criminal por lesão corporal. Contra ele, agentes cumpriram um mandado de prisão temporária.
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