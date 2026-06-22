Ônibus pegou fogo na rodovia Rio-Santos, em Itaguaí, na Costa Verde do RioReprodução de vídeo / X

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Mylena Moura
Rio - Um ônibus pegou fogo na rodovia Rio-Santos, altura de Itaguaí, na Região Metropolitana, na manhã desta segunda-feira (22). O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Não houve vítimas. Vídeo!
O incêndio, que atingiu um coletivo da viação Costa Verde, ocorreu no km 404, no sentido Mangaratiba. A situação chamou a atenção de motoristas e passageiros que passavam pelo local. O veículo ficou destruído.
Segundo o Centro de Controle Operacional da RioSP, as causas do fogo ainda são desconhecidas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito teve desvio pela via marginal. Já às 8h10, a faixa da esquerda passou a ser liberada para o fluxo.
Em nota, a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (Semove) informou que a empresa Costa Verde está apurando as circunstâncias do incêndio. Uma equipe técnica já foi acionada e está no local para realizar a remoção do ônibus e investigar as causas do incidente.
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h30, pelo quartel de Itaguaí, para uma ocorrência de incêndio em um ônibus na Rodovia Rio-Santos, sentido Angra dos Reis. Segundo a corporação, não houve registro de vítimas e o fogo foi controlado às 8h20.