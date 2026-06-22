Ônibus pegou fogo na rodovia Rio-Santos, em Itaguaí, na Costa Verde do Rio - Reprodução de vídeo / X

Ônibus pegou fogo na rodovia Rio-Santos, em Itaguaí, na Costa Verde do RioReprodução de vídeo / X

Publicado 22/06/2026 09:15

Rio - Um ônibus pegou fogo na rodovia Rio-Santos, altura de Itaguaí, na Região Metropolitana, na manhã desta segunda-feira (22). O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Não houve vítimas. Vídeo!

Ônibus pega fogo na Rio-Santos



Reprodução de vídeo / Instagram pic.twitter.com/IyOUkJevaQ — Jornal O Dia (@jornalodia) June 22, 2026

O incêndio, que atingiu um coletivo da viação Costa Verde, ocorreu no km 404, no sentido Mangaratiba. A situação chamou a atenção de motoristas e passageiros que passavam pelo local. O veículo ficou destruído.

Segundo o Centro de Controle Operacional da RioSP, as causas do fogo ainda são desconhecidas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito teve desvio pela via marginal. Já às 8h10, a faixa da esquerda passou a ser liberada para o fluxo.

Em nota, a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (Semove) informou que a empresa Costa Verde está apurando as circunstâncias do incêndio. Uma equipe técnica já foi acionada e está no local para realizar a remoção do ônibus e investigar as causas do incidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h30, pelo quartel de Itaguaí, para uma ocorrência de incêndio em um ônibus na Rodovia Rio-Santos, sentido Angra dos Reis. Segundo a corporação, não houve registro de vítimas e o fogo foi controlado às 8h20.