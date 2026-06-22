Caso foi registrado na Deam de São João de MeritiDivulgação/PCERJ
Homem é preso por esfaquear três pessoas da mesma família, em São João de Meriti
Companheira do autor está entre as vítimas
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