Caso foi registrado na Deam de São João de Meriti - Divulgação/PCERJ

Caso foi registrado na Deam de São João de MeritiDivulgação/PCERJ

Publicado 22/06/2026 10:03

Rio - Um homem foi preso por esfaquear três pessoas da mesma família, incluindo sua companheira, neste domingo (21), no bairro Agostinho Porto, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 21ºBPM (São João de Meriti) foram abordados por populares na Rua Getúlio de Moura para socorrer uma mulher com ferimentos feitos por faca.

Na porta da casa, o autor se entregou dizendo que havia esfaqueado a companheira. Outras duas pessoas, uma mulher e um homem, também acabaram feridos depois de tentarem defender a primeira vítima.

Os três feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de São João de Meriti, com lesões predominantemente superficiais. A prefeitura informou que as vítimas receberam atendimento médico, passaram por avaliação clínica, limpeza e sutura dos ferimentos. Todos já receberam alta.

Segundo a Polícia Civil, os agentes conduziram o autor do crime à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) São João de Meriti, onde ele recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e lesão corporal praticada com emprego de arma branca. As vítimas prestaram depoimento e a autoridade policial solicitou as medidas protetivas de urgência.