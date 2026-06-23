Bandidos incendiaram um ônibus na Avenida Presidente Kennedy, em Gramacho - Reprodução

Bandidos incendiaram um ônibus na Avenida Presidente Kennedy, em Gramacho Reprodução

Publicado 23/06/2026 06:37

Rio - Um confronto entre policiais militares e criminosos deixou dois mortos na noite desta segunda-feira (23), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em represália à ação, bandidos incendiaram um ônibus na Avenida Presidente Kennedy, na altura de Gramacho.



Segundo a PM, agentes do 15ºBPM foram atacados a tiros enquanto checavam uma denúncia de instalação de barricadas no bairro Pantanal. No confronto, dois criminosos ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Adão Pereira Nunes, mas não resistiram. Com eles, as equipes apreenderam duas pistolas e drogas.

A ocorrência foi encaminhada à 60ª DP (Campos Elíseos). Em virtude do confronto, o policiamento ostensivo na região segue reforçado com apoio de veículos blindados e equipes de outras unidades.

Segundo a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio (Semove), o veículo usado como barricada é da empresa Limousine Carioca. Em nota, a instituição informou que repudia mais um ataque criminoso ao transporte público.



"É importante destacar que o prejuízo causado por esse tipo de crime é elevado. O custo para reposição dos veículos queimados ultrapassa R$ 360 milhões desde 2014. Além disso, cada ônibus incendiado deixa de transportar cerca de 70 mil passageiros ao longo dos seis meses necessários para a aquisição e regularização de um novo coletivo", disse em comunicado.



Por fim, a Semove reforçou que mantém colaboração permanente com as autoridades de segurança em ações de prevenção e repressão e pede o apoio da população na identificação dos responsáveis. Informações podem ser repassadas ao Disque Denúncia, pelo telefone 2253-1177, ou de forma anônima pelo WhatsApp.