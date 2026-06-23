Veículo ficou completamente destruído após o acidente - Reprodução

Veículo ficou completamente destruído após o acidenteReprodução

Publicado 23/06/2026 06:59

Rio - Um homem e uma mulher morreram em um acidente na madrugada desta terça-feira (23), após o carro em que estavam colidir em um poste na Avenida Cesário de Melo, em Inhoaíba, na Zona Oeste. O veículo ficou completamente destruído.



fotogaleria

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento para o quartel de Campo Grande ocorreu por volta das 2h. No local, as vítimas foram arremessadas do automóvel e encontradas já sem vida.



De acordo com testemunhas, o veículo trafegava em alta velocidade quando o motorista teria perdido o controle da direção, fazendo com que o carro capotasse diversas vezes.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Campo Grande. Ainda não há informações sobre a identidade do casal.

De acordo com o Centro de Operações Rio, a via, no sentido Santa Cruz, chegou a ser interditada. A Comlurb e RioLuz atuaram na limpeza e retirada do poste atingido no acidente. Até o início da manhã, uma faixa de rolamento seguia fechada.

O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande). Agentes realizaram a perícia no local e outras diligências estão em andamento para apurar as causas do acidente.