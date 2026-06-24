Às 20h, o Swing & Simpatia vai encerrar a festa no Parque Madureira - Reprodução / @swingesimpatia

Às 20h, o Swing & Simpatia vai encerrar a festa no Parque MadureiraReprodução / @swingesimpatia

Publicado 24/06/2026 06:46 | Atualizado 24/06/2026 09:17

Rio - O Jornal O DIA celebra 75 anos de história com uma grande festa gratuita no Parque Madureira, na Zona Norte, no próximo sábado (27). O evento vai reunir música, cultura e encontros em uma programação pensada para comemorar a trajetória de um dos veículos de comunicação mais tradicionais do estado.

Ao longo de sete décadas e meia, O DIA acompanhou transformações importantes da cidade, registrou acontecimentos que marcaram gerações e construiu uma relação próxima com os cariocas. A celebração busca justamente retribuir o carinho dos leitores que ajudaram a escrever essa história.

A programação começa às 15h com apresentação de DJ, preparando o público para uma tarde e noite de muita música. A entrada é gratuita.

Música para celebrar a história

O primeiro show da programação será às 16h, com o grupo Primeiro Amor. Conhecido por sucessos que marcaram diferentes gerações do pagode romântico, o grupo promete abrir a sequência de apresentações em clima de festa.

Na sequência, às 18h, sobe ao palco o Sociedade do Samba. O repertório será dedicado aos clássicos do samba e do partido-alto, ritmos que fazem parte da identidade cultural do Rio de Janeiro.

A noite será encerrada por uma das atrações mais aguardadas da programação. Às 20h, o grupo Swing & Simpatia assume o palco levando ao público músicas que atravessaram décadas e continuam presentes na memória dos fãs.

Conexão com os cariocas

Mais do que um aniversário, o evento representa um momento de encontro entre o jornal e seus leitores.

Ao longo dos anos, O DIA consolidou uma trajetória marcada pela cobertura dos principais acontecimentos da cidade e pela proximidade com a população. A escolha do Parque Madureira reforça esse vínculo. Um dos espaços públicos mais frequentados da Zona Norte, o local se tornou referência para atividades culturais, esportivas e de lazer, reunindo diariamente moradores de diferentes regiões da cidade.

A expectativa é que milhares de pessoas participem da comemoração, que une música popular e celebração da história de um veículo que acompanha o cotidiano dos cariocas há 75 anos.

Serviço

Aniversário de 75 anos do Jornal O DIA

Data: 27 de junho

Local: Parque Madureira

Entrada: Gratuita

Atrações:

15h – DJ

16h – Primeiro Amor

18h – Sociedade do Samba

20h – Swing & Simpatia

Apoio: Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro

Apoio Institucional: Subprefeitura da Zona Norte

Apoio Especial: Guaracamp e Unisuam

Realização: Grupo O DIA de Comunicação.