Rio - O Jornal O DIA celebra 75 anos de história com uma grande festa gratuita no Parque Madureira, na Zona Norte, no próximo sábado (27). O evento vai reunir música, cultura e encontros em uma programação pensada para comemorar a trajetória de um dos veículos de comunicação mais tradicionais do estado.
Ao longo de sete décadas e meia, O DIA acompanhou transformações importantes da cidade, registrou acontecimentos que marcaram gerações e construiu uma relação próxima com os cariocas. A celebração busca justamente retribuir o carinho dos leitores que ajudaram a escrever essa história.
A programação começa às 15h com apresentação de DJ, preparando o público para uma tarde e noite de muita música. A entrada é gratuita.
Música para celebrar a história
O primeiro show da programação será às 16h, com o grupo Primeiro Amor. Conhecido por sucessos que marcaram diferentes gerações do pagode romântico, o grupo promete abrir a sequência de apresentações em clima de festa.
Na sequência, às 18h, sobe ao palco o Sociedade do Samba. O repertório será dedicado aos clássicos do samba e do partido-alto, ritmos que fazem parte da identidade cultural do Rio de Janeiro.
A noite será encerrada por uma das atrações mais aguardadas da programação. Às 20h, o grupo Swing & Simpatia assume o palco levando ao público músicas que atravessaram décadas e continuam presentes na memória dos fãs.
Conexão com os cariocas
Mais do que um aniversário, o evento representa um momento de encontro entre o jornal e seus leitores.
Ao longo dos anos, O DIA consolidou uma trajetória marcada pela cobertura dos principais acontecimentos da cidade e pela proximidade com a população. A escolha do Parque Madureira reforça esse vínculo. Um dos espaços públicos mais frequentados da Zona Norte, o local se tornou referência para atividades culturais, esportivas e de lazer, reunindo diariamente moradores de diferentes regiões da cidade.
A expectativa é que milhares de pessoas participem da comemoração, que une música popular e celebração da história de um veículo que acompanha o cotidiano dos cariocas há 75 anos.
Serviço
Aniversário de 75 anos do Jornal O DIA
Data: 27 de junho Local: Parque Madureira Entrada: Gratuita
Atrações:
15h – DJ 16h – Primeiro Amor 18h – Sociedade do Samba 20h – Swing & Simpatia
Apoio: Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro
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