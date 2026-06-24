Janela de ônibus foi atingida por disparo em Vigário Geral - Reprodução

Janela de ônibus foi atingida por disparo em Vigário GeralReprodução

Publicado 24/06/2026 06:42

Rio - Moradores de Vigário Geral, no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio, viveram momentos de tensão durante um intenso tiroteio, na noite desta terça-feira (23). Segundo testemunhas, criminosos do Comando Vermelho estariam tentando invadir a área, que é dominada pelo Terceiro Comando Puro.

Em meio ao confronto, a janela de um ônibus chegou a ser atingida por um disparo, causando pânico entre passageiros. Apesar do susto, não houve feridos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a intensidade da troca de tiros. O policiamento precisou ser reforçado.

A janela de um ônibus foi atingida por um disparo, quando passava na altura de Vigário Geral causando Pânico aos passageiros.

Segundo informações, felizmente, nenhum passageiro foi atingido. https://t.co/ZjNIdDkqJI pic.twitter.com/lDV0FuaIML — PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) June 24, 2026

l Notícia falsa de tiroteio em Vigário Geral.. pic.twitter.com/B3oGiPO29N — BAND NET NEWS (OFICIAL) (@bnn_oficiall) June 24, 2026

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 16º BPM (Olaria) foram acionados para verificar informações sobre tiroteio na região. Ao chegarem ao local, os policiais verificaram que os disparos tinham cessado. Agentes fizeram buscas nas imediações, mas não encontraram suspeitos.



O tiroteio também afetou a circulação de trens. A concessionária TrensRJ informou que, por volta das 19h35, composições do ramal Saracuruna tiveram que aguardar ordem de circulação. A medida foi necessária para garantir a integridade dos passageiros e colaboradores.

"A segurança dos passageiros, colaboradores e demais pessoas que circulam no sistema ferroviário é a principal prioridade da TrensRJ. Por isso, todas as decisões operacionais são tomadas com base em critérios técnicos, visando preservar vidas, garantir a integridade física das pessoas e restabelecer a operação no menor tempo possível e com total segurança", disse em nota.

Às 19h58, os trens do ramal voltaram a circular normalmente. Na manhã desta quarta-feira (24), o serviço está normal.

Complexo de Israel

Vigário Geral é um dos bairros que integra o Complexo de Israel, um dos principais pontos de domínio do Terceiro Comando Puro na cidade do Rio. O local leva esse nome causa do domínio de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, que é adepto de símbolos de Israel, como a Estrela de Davi.

Apontado como líder da facção, o traficante é conhecido por sua intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana. Ele costuma expulsar moradores de suas áreas de influência simplesmente por exercer outros modelos de pensamento, determinando a invasão e depredação de centros religiosos.

A religiosidade de Peixão é tamanha que ele se autointitula como Arão, o profeta de Deus, irmão de Moisés. O nome foi assumido também pela sua quadrilha, que se autodenomina "Tropa do Arão". O Complexo de Israel seria uma referência à Terra Prometida.

Além disso, o traficante também usa símbolos para marcar seus territórios, que geralmente estão colocados em pontos altos das comunidades. Na Cidade Alta, por exemplo, havia uma Estrela de Davi, que podia ser vista a mais de 2,5 km de distância, antes de ser retirada por policiais.

Peixão está na mira das polícias Civil e Militar há mais de 10 anos, quando começou sua política de expansionismo violento para tomar territórios do Comando Vermelho.

O Complexo de Israel é formado por comunidades de bairros como Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral e Brás de Pina.