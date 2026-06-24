Acidente interditou Avenida Dom Hélder Câmara - Reprodução / Redes Sociais

Acidente interditou Avenida Dom Hélder CâmaraReprodução / Redes Sociais

Publicado 24/06/2026 07:32

Rio - Um acidente envolvendo caminhão e ônibus interditou os dois sentidos da Avenida Dom Hélder Câmara, na altura da Abolição, Zona Norte, no início da manhã desta quarta-feira (24).

Por volta das 6h, a via foi liberada no sentido Pilares. Cerca de 40 minutos depois, os veículos voltaram a circular em uma das duas faixas no sentido Cascadura. O trânsito, no entanto, segue com retenções na região.

O reboque da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) foi acionado para retirar os dois veículos envolvidos no acidente. Policiais militares, guardas municipais e bombeiros também estiveram no local.

Até o momento, não há informações de feridos.

* Matéria em atualização

