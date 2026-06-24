Acidente causou intenso congestionamento - Reprodução / TV Globo

Acidente causou intenso congestionamentoReprodução / TV Globo

Publicado 24/06/2026 08:55

Rio - Um caminhão tombou e interditou completamente o sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Paracambi, na Baixada Fluminense, na madrugada desta quarta-feira (24).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, que transportava roupas, bloqueou a pista por volta de 2h50. Não houve vítimas e nem derramamento da carga.

O destombamento do caminhão aconteceu somente duas horas depois do acidente. Apesar disso, o trecho continuou interditado.

Ainda de acordo com a PRF, por volta de 6h05, o caminhão e o contêiner com as vestimentas foi totalmente retirado da pista. Equipes da concessionária espalharam serragem onde tinha óleo diesel. Nesse momento, uma faixa estava liberada.

Por volta de 06h30, as equipes liberaram totalmente o trecho. O trânsito ainda apresentava retenções.