Acidente causou intenso congestionamentoReprodução / TV Globo
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Obras iniciam na terça-feira e a previsão é de que a conclusão aconteça em 90 dias
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Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (25)
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