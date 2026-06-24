Incêndio destruiu área de mata no bairro Olaria - Reprodução / Redes Sociais

Incêndio destruiu área de mata no bairro OlariaReprodução / Redes Sociais

Publicado 24/06/2026 10:33

Rio - Um incêndio destruiu carros alegóricos de uma escola de samba, na noite desta terça-feira (23), em Nova Friburgo, na Região Serrana. As chamas se espalharam para uma área de mata, devastando grande parte da vegetação. Há suspeita de ação criminosa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta de 18h20 na Avenida José Pires Barroso, também conhecida como Via Expressa, no bairro Olaria. Chegando no local, os militares constataram que o incêndio iniciou nos veículos e se propagou para a vegetação.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma grande camada de fumaça na região da mata. De acordo com a corporação, as chamas foram controladas depois de quatro horas.

Nas redes sociais, o prefeito Johnny Maycon (PL) afirmou que há indícios de que o incêndio tenha sido uma ação criminosa.

"Estamos buscando, junto aos órgãos competentes e com o auxílio das imagens das câmeras de segurança, identificar os possíveis responsáveis para que sejam localizados e punidos na forma da lei", disse.

O fogo destruiu alegorias da Unidos do Imperador, da Série A do Carnaval de Nova Friburgo, que estavam estacionadas no local. A agremiação desfilará, em 2027, com o enredo "Sagrada Bahia: ritmos, cores, e sabores".

"Além do prejuízo material causado à escola, o episódio também representa um impacto ambiental, afetando uma área que faz parte da nossa rica natureza friburguense. Neste momento, queremos tranquilizar toda a população e reforçar um pedido: precisamos cada vez mais cuidar do nosso meio ambiente. A natureza é patrimônio de todos nós e a preservação depende da consciência e da responsabilidade de cada cidadão", completou o prefeito.

Questionada, a Polícia Civil informou que não houve registro da ocorrência na delegacia da região até o momento.

Prejuízo milionário

Em nota nas redes sociais, a Liga Independente das Escolas de Samba e Blocos de Enredo de Nova Friburgo (Liesbenf) comunicou que a Unidos do Imperador teve um prejuízo de mais de R$ 100 mil.

"A presidência da Liga compareceu ao local em conjunto com o presidente da escola de samba envolvida para acompanhar as operações de contenção e apagamento das chamas. Infelizmente, foi constatada a perda total de alegorias e de todos os chassis. Apurações preliminares dão conta de suposta conduta criminosa causadora do incêndio", diz o texto.

Ainda segundo o grupo, há necessidade de solução definitiva sobre barracões das agremiações do município. A Liga afirmou que contribuirá com as investigações sobre o caso.

"Suscita da sociedade a reflexão sobre a necessidade urgente de atribuir uma solução logística e estrutural definitiva para os barracões das escolas, espalhados por todo o território friburguense. Não dá mais para esperar. A Liga acompanhará as investigações e cobrará apuração rigorosa dos fatos, na certeza que a responsabilização criminal ocorrerá em caso de comprovação de caráter criminoso", finalizou o post.

Procurada, a Unidos do Imperador ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.