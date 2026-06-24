Fiéis celebraram Dia de São João Batista em Niterói - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Fiéis celebraram Dia de São João Batista em NiteróiReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 24/06/2026 11:31

Rio - O Dia de São João Batista, celebrado nesta quarta-feira (24), reuniu centenas de fiéis na Catedral Metropolitana de Niterói. Padroeiro da cidade, o santo é considerado pelos católicos mensageiro de Jesus Cristo. Ao longo do dia, a programação inclui missas, o tradicional almoço com angu à baiana, além de procissão e transmissão do jogo do Brasil na Copa do Mundo.



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Para a dona de casa Andréia Ramos, de 57 anos, São João Batista também é símbolo de fé e milagres. Moradora de Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, e frequentadora da Igreja São Lourenço, ela e a família participam das celebrações todos os anos desde que o marido foi curado de um câncer.



"Meu marido teve câncer e fez a promessa de vir aqui todos os anos. Ele ficou curado e, desde então, nós passamos a vir. Isso já faz cerca de 10 anos. A partir daí, minha filha também começou a vir. Faça chuva ou faça sol, estamos sempre aqui", contou.



Aniversariante do dia, Juraci da Costa comemorou 87 anos indo à missa, como de costume. Ao DIA, a afilhada, Rosimere Gonçalves, de 55 anos, contou que decidiu participar deste momento com a madrinha pela primeira vez.



"Essa é a primeira vez que viemos a essa igreja porque é aniversário da minha madrinha, que é católica desde a vida, e nós (ela e o marido) somos há uns 20 anos. São João Batista para gente é um mensageiro de Jesus, foi ele que o abriu os caminhos para Jesus chegar, então para mim tem um sentido muito forte", declarou.



Quem também celebrava mais um ano de vida durante a festividade foi Vicência da Conceição, moradora do Fonseca, que completou 87 anos. Devota, ela mantém a tradição de participar das celebrações em homenagem ao padroeiro da cidade.



"São João Batista me dá muita força, muita saúde e energia. Eu tenho que agradecer muito a ele, por isso eu não posso deixar de vir. Enquanto meu Papai do Céu continuar me dando força, eu vou continuar vindo", acrescentou.



Vicência estava acompanhada da filha, Marli Quintanilha, de 64 anos, que destacou a importância da data para a família.



"São João Batista pra mim representa tudo, a união da família. Engraçado porque, quando estávamos saindo agora, demos um abraço em uma menina, e ela disse que estava precisando daquele abraço. Para mim, isso é maravilhoso. E poder estar aqui com a minha mãe por mais um ano é motivo de muita alegria", frisou.



Outra aniversariante que escolheu celebrar a data na Catedral foi a legionária Célia Regina, 67 anos. Devota de São João Batista, ela afirmou que não poderia deixar de participar da homenagem ao santo.



"Apesar de ser o meu aniversário, o amor que eu tenho por São João é grande demais. Sou muito devota, sou filha de Maria e pertenço ao Sagrado Coração de Jesus. Estar aqui hoje é uma bênção", declarou.



Ao DIA, o padre Luiz Cássio, que presidiu a primeira missa do dia, destacou que São João Batista foi aquele que preparou os caminhos do Senhor.



"Ele aponta a Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida, aquele que dá sentido à nossa existência e que responde às perguntas básicas da nossa vida: Quem sou eu? Qual o sentido da minha vida? E para onde vou? São João é o único santo que a gente celebra o nascimento e o martírio. Então, todo nascimento gera alegria. Essa alegria de um homem que apontou Jesus Cristo, um homem que preparou os caminhos, essa alegria de homem que foi coerente à sua vocação e um homem também que deu a vida por Jesus", afirmou.

Um dos momentos mais aguardados da programação é a distribuição do tradicional angu à baiana, servida ao 12h no pátio da igreja. Mantido há anos, o momento reforça o espírito de partilha e confraternização que marca a festa do padroeiro.

Segundo o padre, a comunidade separou cerca de meia tonelada de miúdos para a receita, e a expectativa é vender aproximadamente 2 mil pratos ao longo do dia.

O entorno da Catedral também conta com barraquinhas de comidas típicas e brinquedos para as crianças. Após as missas celebradas de hora em hora até as 14h, a programação segue com a Santa Missa Solene, às 16h, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Niterói, Dom José Francisco. Em seguida, os fiéis participam da procissão pelas ruas do Centro da cidade



A festividade segue à noite com a transmissão da partida entre Brasil e Escócia em telão, às 19h, e encerramento às 21h com apresentação da cantora Neidinha Rocha.

A data é feriado municipal em Niterói. São João Batista também é padroeiro de Itaboraí e Rio Bonito, na Região Metropolitana, além de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Festa em São João de Meriti

A festa em São João de Meriti acontece tradicionalmente na Praça da Matriz, no Centro. Além das missas, o evento reúne barracas de comidas típicas, atividades culturais, ações de integração comunitária e apresentações de quadrilhas juninas, balé e shows. As celebrações tiveram início ainda no último dia 17 e se encerram nesta quarta (24).

Na Igreja Matriz, as missas começaram às 6h30 e seguem ao longo do dia, com celebrações às 8h, 10h, 12h e 15h. A programação se encerra com procissão às 17h e missa solene em homenagem ao padroeiro.

Quem foi São João Batista?

São João Batista é considerado pelos cristãos o precursor de Jesus Cristo, responsável por anunciar a chegada do Messias e preparar o povo para sua vinda. Celebrado em 24 de junho, o santo está entre os mais populares do Brasil e é a principal figura religiosa ligada às festas juninas. As tradicionais fogueiras, quadrilhas e comemorações realizadas em todo o país têm origem nas homenagens dedicadas a ele.

Segundo a tradição popular cristã, Isabel, mãe de João Batista, teria acendido uma fogueira para avisar Maria, mãe de Jesus, sobre o nascimento do filho. A história ajudou a consolidar um dos principais símbolos dos festejos juninos.

Data também é celebrada em religiões de matriz africana

A data também é especial para os candomblecistas, pois reverencia Xangô, orixá que rege os trovões, o fogo e a justiça. As cerimônias também contam com fogueiras, e comidas típicas, assim como amalá, preparado com quiabo, azeite de dendê, cebola e camarão em grandes festividades.



