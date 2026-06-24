Samuel Garcia da Costa foi preso por agentes da 118ª DP (Araruama) - Reprodução

Samuel Garcia da Costa foi preso por agentes da 118ª DP (Araruama)Reprodução

Publicado 24/06/2026 12:14

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (23), um suspeito de assassinar a companheira grávida, em Araruama, na Região dos Lagos. Ana Clara Rangel, de 19 anos, foi encontrada morta dentro da residência onde o casal morava.

O crime aconteceu no distrito São Vicente de Paula. Os pais da vítima, que estava grávida de dois meses, localizaram o cadáver no último dia 8.

Segundo a corporação, o laudo de necropsia indicou que a morte ocorreu por estrangulamento. Agentes da 118ª DP (Araruama) iniciaram as investigações e reuniram elementos, que indicaram que o assassino seria Samuel Garcia da Costa, de 23 anos, companheiro de Ana Clara.

A distrital representou pela prisão do suspeito. No último domingo (22), a Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra o homem.

As equipes realizaram o monitoramento de possíveis rotas e endereços vinculados a Samuel e o localizaram no bairro São Vicente.

As investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do caso.