Lançamento do livro de Gustavo Tutuca será no dia 30 de junho, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon Divulgação
Da infância em Piraí aos recordes do turismo no RJ, Gustavo Tutuca lança seu primeiro livro
Deputado estadual e ex-secretário de Turismo detalha histórias da infância, bastidores da política e o desafio de comandar o turismo estadual em meio à pandemia
Suspeita de matar auxiliar de classe em Cabo Frio é presa
Karine Lopes da Silva Oliveira se entregou à Polícia Civil após a Justiça expedir mandado de prisão contra ela pela morte de Alessandra dos Santos Fernandes
Vídeo mostra tentativa de assalto a taxista em São Cristóvão
Motorista estava com passageiros quando foi surpreendido por um criminoso armado logo após o jogo do Brasil
Polícia investiga fraude bilionária ligada à reativação de banco extinto há mais de 60 anos
Segundo apurações, o objetivo dos responsáveis pelo retorno do Banco de Crédito Móvel (BCM) seria a apropriação de um crédito superior a R$ 1 bilhão
Avenida Brasil terá duas novas agulhas exclusivas para acesso ao Porto do Rio
Obras iniciam na terça-feira e a previsão é de que a conclusão aconteça em 90 dias
Motorista morre após caminhão tombar em Botafogo
Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (25)
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