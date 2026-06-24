Lançamento do livro de Gustavo Tutuca será no dia 30 de junho, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon - Divulgação

Lançamento do livro de Gustavo Tutuca será no dia 30 de junho, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon Divulgação

Publicado 24/06/2026 14:24

Rio - Era outubro de 1992, uma das muitas noites de apuração para prefeito em Piraí, no Sul Fluminense, num longínquo tempo antes das urnas eletrônicas. Enquanto os votos eram contabilizados, um pai parou para escrever ao filho, ainda menino, que tinha ido dormir cedo: "Meu filho querido, estou com 196 votos na frente", dizia o bilhete deixado de madrugada, assinado "Tutuca".

Mais de trinta anos depois, aquele papel guardado é uma das cenas de abertura do livro "Turismo: da retomada ao recorde — O maior desafio da minha vida pública", primeira obra literária do deputado estadual Gustavo Tutuca, que ajuda a explicar de onde vem a sua vocação para a política.

Escrita em primeira pessoa, a obra tem duas metades que se complementam. Na primeira, a vida, origem, família, formação de valores e os caminhos que levaram um menino do interior à Assembleia Legislativa. É dessa parte que vêm as histórias mais pessoais, como a de 2010, quando Tutuca venceu sua primeira eleição, procurou o pai para comemorar e o encontrou chorando na casa de um amigo, repetindo "Você conseguiu, meu filho!". A resposta virou quase um lema: "Eu consegui, não, pai. Nós conseguimos".



Na segunda metade, Tutuca detalha o trabalho à frente da Secretaria de Estado de Turismo, que deu ao Rio de Janeiro protagonismo na retomada do pós-pandemia e o levou ao melhor desempenho turístico de sua história. Mais do que números, o livro defende a tese de que o turismo precisa ser tratado como política pública de desenvolvimento econômico e social.



"Acho que, no fundo, todo mundo pensa um dia em escrever um livro. Comigo não foi diferente. Essa trajetória à frente da Secretaria de Estado de Turismo foi realmente um grande desafio. Quis contar essa história em primeira pessoa porque ela não é apenas sobre turismo. É sobre minha origem, de onde eu venho, sobre a minha família. Tudo começa em Piraí, antes de chegarmos ao recorde histórico de 2,2 milhões de turistas internacionais em 2025", explica Tutuca.



O coquetel de lançamento, com sessão de autógrafos, acontece no próximo dia 30 de junho, às 19h, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, Zona Sul do Rio.