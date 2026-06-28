Rafael Joaquim Alves foi espancado até a morte na Ilha do Governador - Reprodução

Rafael Joaquim Alves foi espancado até a morte na Ilha do GovernadorReprodução

Publicado 28/06/2026 11:35

Rio - Um homem, identificado como Rafael Joaquim Alves, de aproximadamente 40 anos, foi espancado até a morte no Aterro do Cocotá, na Ilha do Governador, Zona Norte, na noite deste sábado (27). Até o momento, não há informações sobre a motivação da agressão.

O Corpo de Bombeiros recebeu acionamento às 20h para socorrer a vítima. Ao chegarem na Praia da Olaria, ele já estava morto. O corpo foi recolhido às 22h e encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) encontraram Rafael, que já estava em óbito, na praia. A equipe realizou o isolamento da área.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e esclarecer as circunstâncias do crime. Não há informações sobre prisões.