Polícia militar prendeu um homem que atirou na companheira em Realengo, na Zona Oeste - Reprodução / X

Polícia militar prendeu um homem que atirou na companheira em Realengo, na Zona OesteReprodução / X

Publicado 29/06/2026 07:49

Rio - Policiais militares prenderam um homem, na noite deste domingo (28), em Realengo, na Zona Oeste, que atirou na própria companheira. O estado de saúde da vítima não foi revelado.

Segundo a corporação, os agentes do 14º BPM (Gericinó) chegaram na Rua Luísa Barata, após denúncia de violência doméstica. De acordo com a mulher, o suspeito também realizou ameaças contra ela.

Durante a ação, os policiais também apreenderam uma pistola calibre 40 com três carregadores e munições. O caso foi registrado na 33ª DP (Realengo).

A Polícia Civil informou que os envolvidos já prestaram depoimento na unidade. A arma apreendida é registrada no nome de um Colecionador, Atirador e Caçador (CAC). Agentes realizam outras diligências para esclarecer todos os fatos.