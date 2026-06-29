Procissão marítima em homenagem a São Pedro é tradicional em Niterói - fotos de Divulgação

Procissão marítima em homenagem a São Pedro é tradicional em Niteróifotos de Divulgação

Publicado 29/06/2026 11:17

Rio - O Dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores e apóstolo de Jesus Cristo, é celebrado nesta segunda-feira (29) pelos fiéis. Em Niterói, a tradicional procissão marítima promovida pela Capela de São Pedro de Jurujuba, localizada na Avenida Carlos Ermelindo Marins, reuniu diversos barcos e carregou a imagem do santo, considerado o primeiro papa da Igreja Católica, pelas praias do município, na Região Metropolitana.

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Na capela, o dia começou cedo. Às 5h, a queima de fogos da Alvorada e as músicas tocadas pela banda do Exército acordaram a comunidade e a convidaram para participar das celebrações. Às 6h, aconteceu a primeira missa.



Em seguida, às 9h, ocorreu a missa campal, presidida pelo arcebispo de Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias. Às 10h, teve início a tradicional procissão, que iniciou em terra e seguiu para o mar, levando a imagem de São Pedro pelas praias de Niterói.



As cerimônias religiosas seguem ao longo do dia, com uma missa às 16h e outra às 19h, com a queima de fogos que encerra as celebrações. A festa, no entanto, continua com uma festa junina na rua, com barraquinhas de comidas típicas e muita música.

"Aqui nessa região, São Pedro tem uma importância muito grande. Ele era pescador e Deus o chamou. São Pedro sabia lidar com o mar, com a pesca, com a tempestade. Por isso, ele se identifica hoje com os pescadores de nossa região. Ele traz bênção, proteção no mar, na vida dos pescadores e das famílias. Depois de aceitar o convite de Jesus, ele passou a ser pescador de homens. Para nós, é uma data muito importante. Que ele abençoe todas as famílias dos pescadores, sobretudo aqui na nossa região", afirma o padre Josiano, pároco da Paróquia São Francisco Xavier, que é ligada à Capela de São Pedro de Jurujuba.

Além da programação religiosa, o Dia de São Pedro também conta com uma festa montada pela prefeitura de Niterói, com início marcado para 12h. Às 14h, um telão transmitirá o jogo do Brasil contra o Japão pela segunda fase, da Copa do Mundo, o primeiro mata-mata. O evento conta com shows de Thiago Martins, Thiago Messer, DJ Dan Vasconcellos e mais.

Em Niterói, a devoção a São Pedro e a ligação com pescadores é uma das características da cidade. Tanto é que um dos principais e mais tradicionais mercados de peixes do estado do Rio, localizado na Avenida Visconde do Rio Branco, número 55, no Centro da Cidade Sorriso, leva o nome do santo. Às 10h, uma missa de ação de graças aconteceu na capela do mercado.

Na cidade do Rio, as comemorações também começaram cedo na Paróquia Apóstolo São Pedro, localizada na Rua Antônio Saraiva, 23, em Cavalcanti, na Zona Norte. Às 6h, a Alvorada marcou o início do último dia de festa em homenagem ao santo, que aconteceu ao longo do fim de semana. Às 7h, 9h e 11h aconteceram missas. Ao meio-dia, os fiéis se deliciam com um almoço festivo. A programação religiosa segue com cerimônias às 15h30 e 17h. Às 18h, ocorre a procissão e missa com Dom Antônio Luiz Catelan.

Quem foi São Pedro

Nascido Simão, o pescador foi chamado por Jesus Cristo de Pedro e convidado a segui-lo juntamente com seu irmão André. Ele era conhecido por sua simplicidade e comportamento impulsivo. Pedro, que chegou a negar Jesus três vezes antes da crucificação, foi o primeiro apóstolo a testemunhar a ressureição de Jesus.



Grande pregador do evangelho, se tronou o ponto de referência dos primeiros seguidores de Cristo e é considerado o primeiro papa da Igreja Católica. São Pedro foi morto no dia 29 de junho durante a perseguição aos cristãos no Império Romano. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, por seu próprio desejo, já que não se considerava digno de ser morto igual a Jesus.

Por ter sido pescador, é considerado o padroeiro deles. Segundo o cristianismo, foi ele quem, a pedido de Cristo, lançou as redes para a pesca milagrosa que resultou em uma grande quantidade de peixes.