Na ação, um fuzil e uma pistola foram apreendidos - Divulgação

Na ação, um fuzil e uma pistola foram apreendidosDivulgação

Publicado 29/06/2026 12:03

Rio - Um confronto entre criminosos terminou com três mortos no Parque Barreto, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na madrugada desta segunda-feira (29). Foram apreendidos um fuzil, dois carregadores, uma pistola e uma motocicleta.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) estavam em patrulhamento quando foram informados sobre uma troca de tiros na região. No local, os agentes encontraram os três homens já sem vida.

Em seguida, a área precisou ser isolada e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense acionada para a perícia. A motocicleta foi apreendida e encaminhada à 64ª DP (São João de Meriti).