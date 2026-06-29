Na ação, um fuzil e uma pistola foram apreendidosDivulgação
Confronto entre criminosos termina com três mortos na Baixada
Polícia apreendeu fuzil, pistola, dois carregadores e motocicleta
Sindicato orienta lojistas diante da greve dos rodoviários
Entidade recomenda que empresas não punam empregados impedidos de chegar ao trabalho pela paralisação do transporte público
Fotos: veja como ficaram os ônibus após atos de vandalismo no Rio
Segundo o Rio Ônibus, foram mais de 40 coletivos destruídos no primeiro dia de greve dos rodoviários nesta segunda-feira (29)
Artesão das réplicas da taça da Copa apresenta melhora após infarto
Jarbas Meneghini ainda brincou que a seleção brasileira é que faz a sua 'pressão subir'
Manuela Cit tem celular furtado na Zona Sul do Rio
Influenciadora reagiu ao crime, perseguiu o suspeito e relatou tentativas de golpe após o furto
Vídeo: em meio à greve, Terminal Alvorada é alvo de vandalismo
Ação foi protagonizada por passageiros insatisfeitos com a demora nos intervalos entre as viagens
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