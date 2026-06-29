Criminoso ferido foi encaminhado ao Hospital Municipal Salgado FilhoReprodução

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Ana Fernanda Freire
Rio - Uma tentativa de assalto a uma loja de roupas terminou com um criminoso baleado na Rua Francisco Vidal, em Pilares, na Zona Norte, na tarde desta segunda-feira (29).
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 3ºBPM (Méier) estavam em patrulhamento quando foram acionados para verificar um roubo na região. Em seguida, os agentes realizaram um cerco e conseguiram deter um suspeito, que se encontrava ferido. Após buscas no local, uma pistola acabou apreendida.
Segundo testemunhas, os funcionários do estabelecimento reagiram. O criminoso foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.
A ocorrência está a cargo da 24ª DP (Piedade).