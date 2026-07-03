Tiago Nazario de Oliveira foi encontrado morto no último dia 30 - Reprodução

Tiago Nazario de Oliveira foi encontrado morto no último dia 30Reprodução

Publicado 03/07/2026 07:12

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de Tiago Nazario de Oliveira, de 21 anos, encontrado morto na Ilha do Governador, na Zona Norte, na última terça-feira (30). Segundo a família, o jovem estava desaparecido após sair de casa para visitar a afilhada na comunidade do Maruim.



De acordo com a mãe da vítima, Tiago teve o pescoço cortado e morreu afogado. "Meu filho foi cortar o cabelo e eles ligaram para ele ir comer um bolinho, que era mesversário do filho. Meu filho foi e não voltou. Cortaram o pescoço do meu filho e afogaram ele", disse em entrevista compartilhada pela irmã da vítima nas redes sociais.



Tiago era morador da Penha, na Zona Norte, e fazia curso técnico em administração na Ilha do Governador. Também nas redes sociais, a instituição lamentou o caso.



"Neste momento de dor e despedida, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Tiago. Que as boas lembranças, o carinho e os momentos compartilhados sejam fonte de conforto e força para enfrentar esta perda irreparável. Nos solidarizamos com todos os seus entes queridos e desejamos que encontrem amparo e serenidade neste momento tão difícil", afirmou a direção do curso Grau técnico.



Ainda nas redes, imagens mostram Tiago com o uniforme da Marinha. Apesar disso, o Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN) informou que o jovem foi licenciado do Serviço Ativo da Marinha em 29 de fevereiro de 2024.



"A Marinha lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a família da vítima", relatou em nota.

O sepultamento do estudante ocorreu nesta quarta (3) no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju.



De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Agentes realizam diligências para apurar a autoria e circunstâncias do crime.