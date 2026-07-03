Cidade de Deus amanheceu em clima de tensão com barricadas em chamas - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Cidade de Deus amanheceu em clima de tensão com barricadas em chamasReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 03/07/2026 07:38

Rio - Criminosos sequestraram cinco ônibus para usar como barricadas em vias da Cidade de Deus, na Zona Sudoeste, na manhã desta sexta-feira (3). A Polícia Militar realizou, pelo segundo dia seguido, uma operação na região. Dois homens foram presos.

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Segundo a PM, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá), com apoio de unidades do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA) atuaram para restabelecer a ordem e paz social e desarticular organizações criminosas.

Durante a ação, criminosos bloquearam a Estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes, principal via de acesso à Cidade de Deus, com ônibus e objetos em chamas. A Rua Edgard Werneck também foi bloqueada.

Ainda de acordo com a corporação, equipes do Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) atuaram, prontamente, para a liberação das vias.

Dois homens foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas. Um deles estava com um celular com orientações de criminosos para o bloqueio das pistas. O major Maicon Pereira, porta-voz da PM, informou que o aparelho tinha mensagens de Luciano da Silva Teixeira, o Sardinha da CDD, que está foragido da Justiça desde agosto de 2025 após deixar a prisão , pelo benefício chamado de "saidinha", e não voltar.

"Um telefone acabou sendo apreendido. Nele, estava o criminoso de nome Sardinha, que ainda está em liberdade. Ele é um líder do tráfico de drogas local. Ele ordena que os comparsas impeçam o tráfego de ônibus na região, retirem as chaves e que perfurem os pneus, causando assim transtorno à população e maior dificuldade à ação policial", explicou.

No decorrer da manhã, o Recom recebeu informações sobre um criminoso que fugiu em direção ao Prezunic, na Estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes. Agentes fizeram buscas e encontraram Vitor da Conceição Moco, no estacionamento. De acordo com o major Maicon, o detido estava com mandado de prisão em aberto, tendo seis anotações criminais anteriores, por tráfico de drogas e homicídio.

O DIA pediu posicionamento para o supermercado. O espaço está aberto para manifestação.

Os PMs apreenderam duas pistolas, uma réplica de pistola, um cinto tático, material entorpecente, rádios transmissores, um celular, uma balaclava e uma bolsa. O policiamento está reforçado na região. Policiais levaram os materiais para a 32ª DP (Taquara).

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) destacou que duas unidades de Atenção Primária suspenderam o funcionamento na parte da manhã. Uma outra unidade manteve o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) ressaltou que 16 unidades escolares foram impactadas.

O Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus) informou que 10 linhas sofreram desvios de itinerário para a segurança de passageiros e rodoviários. Até o início da tarde, os itinerários seguiam com desvios.

Ônibus atravessados:

- C30372 - 900 Merck x Downtown

- C47739 - 691 Méier x Alvorada



- C47722 - 368 Riocentro x Candelária

- C30218 - 900 Merck x Downtown

- D13253 - 861 Rio das Pedras x Curicica

Linhas impactadas:

- 348 Riocentro x Candelária

- 353 Gardênia Azul x Terminal Gentileza

- 368 Riocentro x Candelária

- 550 Cidade de Deus x Gávea

- 600 Boiuna x Saens Peña

- 611 Riocentro x Del Castilho

- 691 Meier x Alvorada

- 861 Curicica x Rio das Pedras

- 900 Merck x Downtown

- 990 Merck x Joatinga

Segundo dia de ação

Nesta quinta-feira (2), a Polícia Militar também realizou uma operação na Cidade de Deus. Agentes do 18º BPM, do 9º BPM (Rocha Miranda) e do 41º BPM (Irajá) atuaram na localidade.

Cinco homens, envolvidos com tráfico e disputas territoriais, foram presos. As equipes apreenderam duas pistolas, drogas e uma moto roubada. Além disso, os policiais encontraram uma central clandestina usada para aplicação de golpes contra instituições bancárias. No local, os agentes apreenderam 15 notebooks, quatro computadores, três celulares e outros materiais.

"Eles se aproveitam de todo aparato bélico, armamento e o ambiente conflagrado, que é proporcionado pelo tráfico de drogas, dando condição de atuação sem serem incomodados pelas forças de segurança. Ontem [quinta], eles foram surpreendidos durante as nossas ações. A gente conseguiu desarticular essa central clandestina de clonagem de cartões, que leva prejuízo à toda população, principalmente idosos", disse o porta-voz da PM.

A Cidade de Deus é uma das maiores comunidades do Rio. A região, controlada pelo Comando Vermelho (CV), fica próximo de áreas que, corriqueiramente, convivem com disputas territoriais entre traficantes e milicianos, como Rio das Pedras, Gardênia Azul e Anil. A CDD era um sub-bairro de Jacarepaguá.

De acordo com o major Maicon, o objetivo dos dois dias consecutivos de ação na Cidade de Deus é acabar com a política expansionista da facção para bairros vizinhos.

"Desde o dia de ontem, a Polícia Militar intensifica operações contra a facção Comando Vermelho para que eles entendam que não há como tentar essa expansão territorial no Rio das Pedras e na Muzema, levando terror e pânico a toda a população. São localidades que tentam uma expansão territorial tendo confrontos com a facção e a milícia local. É importante que eles entendam que nós não vamos permitir que esses criminosos levem a frente essa tentativa de expansão territorial", completou.