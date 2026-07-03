Luiz Antônio Silva, mais conhecido como Totonho, morre aos 69 anos - Reprodução do Instagram

Luiz Antônio Silva, mais conhecido como Totonho, morre aos 69 anosReprodução do Instagram

Publicado 03/07/2026 07:41

Rio - Um dos fundadores do Grupo Raça, Luiz Antônio Silva, mais conhecido como Totonho, morreu aos 69 anos, nesta quinta-feira (2), no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada no perfil do Instagram da banda. A causa do falecimento, entretanto, não foi divulgada. O velório acontece nesta sexta (3), a partir das 13h, no Cemitério de Inhaúma. O corpo será sepultado no mesmo local.

"Comunicamos com imenso pesar o falecimento de Luiz Antônio Silva, o querido Totonho do Grupo Raça, ocorrido em 2 de julho de 2026. Totonho foi muito mais que um músico; foi uma alma generosa, sorriso fácil e presença que iluminava qualquer roda. Com seu talento e alegria, fez do Grupo Raça uma referência de samba e de união, levando cultura e emoção a todos que tiveram o privilégio de ouvi-lo. Sua partida deixa um vazio imenso no coração da família, dos amigos e de todos os fãs que por décadas foram embalados por sua arte", diz o comunicado.

"Que a memória de Totonho permaneça viva em cada acorde, em cada verso e em cada abraço que ele generosamente espalhou. Neste momento de dor, rogamos a Deus que acolha nossa saudade e conceda a ele o descanso eterno, em meio à paz que sua música sempre soube transmitir... A família agradece imensamente o carinho e as orações de todos. Que possamos nos despedir com a certeza de que Totonho vive agora na eterna melodia do amor", finaliza.







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Fundado em 1985 por Marley, Marquinhos, Mongol, Ronaldinho, Totonho (Luiz), Valnei e Carlinhos, no Engenho de Dentro, o Grupo Raça foi um principais pioneiros do pagode romântico e do samba de raiz. Eles, inclusive, emplacaram o hit "Seja Mais Você", na novela "Felicidade" (1991), da TV Globo, como tema da personagem Tuquinha (Maria Ceiça). Entre os outros sucessos da banda, com 14 álbuns de estúdio e dois ao vivo, estão "O Teu Chamego", "Eu e Ela", "Dona da Minha Sina", Pura Emoção" e mais.