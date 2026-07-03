Agentes apreenderam dinheiro durante operação - Reprodução / Redes Sociais

Agentes apreenderam dinheiro durante operaçãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 03/07/2026 10:07

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) realizou uma operação, na manhã desta sexta-feira (3), contra dois policiais militares suspeitos de receber propina de traficantes do Comando Vermelho. Segundo investigações, há indícios de que os agentes ganham dinheiro para não combater o tráfico de drogas em comunidades de Japeri, na Baixada Fluminense. Um dos PMs foi preso em flagrante.

Agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRJ cumpriram sete mandados de busca e apreensão em Queimados e Nova Iguaçu, também na Baixada, assim como no 20º BPM (Mesquita), onde os alvos são lotados. Ambos são investigados por associação criminosa armada e corrupção passiva majorada.

Durante a ação, houve a prisão em flagrante de um dos policiais por fraude processual. O MPRJ explicou que ele tentou se livrar de seu celular no momento das buscas.

A investigação do Gaeco começou a partir da apuração de crimes cometidos pelo policial militar Alan Silva do Nascimento, que já resultou em denúncia por homicídio e em uma condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de um fuzil e de munições de calibre restrito.

O Gaeco identificou a prática de diversos crimes de corrupção por Alan e por sua guarnição, autodenominada "Irmãos Metralha", à época integrada pelos dois policiais alvos das buscas desta sexta. Os agentes estavam lotados no 24º BPM (Queimados), responsável pelo policiamento em Queimados, Japeri, Itaguaí, Paracambi e Seropédica.

Alan Nascimento foi preso em setembro de 2024, junto com a mulher, pelo assassinato de Cláudio Roberto Santos Silva, em Nova Iguaçu. De acordo com as investigações do Gaeco e da Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF), o crime ocorreu depois de uma colisão entre a moto da vítima e o carro do casal. Após a batida, os acusados teriam perseguido Cláudio e um dos ocupantes atirado contra o homem, que caiu já morto. Na época, Alan e a companheira também foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

Questionada sobre a ação desta sexta, a PM informou que a Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) apoiou a operação. "A corporação reitera que não compactua com desvios de conduta cometidos por seus entes e que, após comprovados os fatos, serão punidos com o rigor da lei", disse em nota.