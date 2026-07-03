Cleyton foi preso no Complexo de Manguinhos, na Zona Norte - Reprodução

Cleyton foi preso no Complexo de Manguinhos, na Zona Norte Reprodução

Publicado 03/07/2026 09:27

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (3), Cleyton Coutinho Conceição, principal responsável por receber e distribuir carregamentos de haxixe enviados de São Paulo para comunidades dominadas pelo Comando Vermelho no Rio. Ele foi localizado no Complexo de Manguinhos, na Zona Norte.

Investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) revelaram um esquema sofisticado que utilizava carros alugados para transportar, semanalmente, cerca de 200 kg da droga produzida em uma fábrica clandestina em Guarulhos, totalizando aproximadamente uma tonelada de haxixe por mês destinada aos complexos da Penha e de Manguinhos.



A apuração teve início após um trabalho conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que identificou um padrão incomum de veículos alugados circulando repetidamente pela Via Dutra entre São Paulo e o Rio de Janeiro. A análise das informações permitiu identificar que automóveis de locadoras eram utilizados para transportar grandes carregamentos de drogas até comunidades da capital fluminense.



A primeira abordagem realizada pela PRF resultou na apreensão de uma expressiva carga de haxixe. Durante as diligências, os agentes descobriram a existência da organização criminosa.



Com base nas informações obtidas, as equipes realizaram trabalho de monitoramento contínuo e interceptaram outro veículo utilizado pelo grupo. Desta vez, mais de 200 kg de haxixe foram apreendidos. Com essa prisão, os agentes conseguiram mapear a logística utilizada para levar a droga e a estrutura da organização.



As investigações apontaram ainda que o grupo possuía uma divisão bem definida de funções. Enquanto os líderes permaneciam em São Paulo coordenando a produção e o envio dos carregamentos, o criminoso preso nesta sexta-feira (3) era responsável por receber a droga no Rio e distribuir o material para as comunidades.



Ao longo das apurações, quatro integrantes da quadrilha já foram presos, incluindo Cleyton, considerado peça-chave na ligação entre os criminosos de São Paulo e o tráfico instalado no Rio. As investigações continuam para localizar os demais foragidos e aprofundar o rastreamento financeiro da organização criminosa.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Cleyton. O espaço está aberto para eventuais manifestações.