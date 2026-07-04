Material apreendido durante a ação na comunidade do Juca Branco, em Niterói - Divulgação / PMERJ

Material apreendido durante a ação na comunidade do Juca Branco, em NiteróiDivulgação / PMERJ

Publicado 04/07/2026 08:02 | Atualizado 04/07/2026 08:49

Rio - A Polícia Militar apreendeu drogas e dinheiro durante ação na comunidade do Juca Branco, no Fonseca, em Niterói, nesta sexta-feira (3). De acordo com a corporação, criminosos atiraram contra a equipe, que não revidou.

Agentes do 12º BPM (Niterói) apreenderam cocaína, maconha, crack, um rádio comunicador e dinheiro. Não houve prisões. A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Niterói), para onde os policiais encaminharam o material recolhido.