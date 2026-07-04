Material apreendido durante a ação na comunidade do Juca Branco, em NiteróiDivulgação / PMERJ
PM apreende drogas e dinheiro em ação no Juca Branco, em Niterói
Criminosos atiraram contra os agentes, que não revidaram; Ninguém foi preso
Estado destina até R$ 80 milhões para restauração da Mata Atlântica
Investimento deve ampliar ações de recuperação ambiental, proteção da biodiversidade e geração de créditos de carbono
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Linha 439 volta a ligar Vila Isabel ao Leblon neste domingo
Serviço passa a funcionar, inicialmente, com a identificação LECD 154
Dupla é presa em flagrante por tráfico em Niterói
Polícia apreendeu cocaína, maconha, haxixe, crack, dinheiro, celulares e rádios transmissores
Homem é preso por agredir ex-companheira em Magé
Investigação aponta que suspeito ateou fogo na cama do casal após o fim do relacionamento
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Suspeito foi encontrado na faixa de areia da praia e tinha mandado de prisão em aberto
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