Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em São Paulo - Reprodução

Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em São PauloReprodução

Publicado 08/07/2026 08:07

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (8), a primeira fase da Operação Acerto de Contas contra uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas contra servidores ativos e aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ). A ação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo.

Durante as diligências, os três alvos foram conduzidos a delegacia paulista para prestar depoimento. Além disso, houve a apreensão de celulares e computadores, que serão utilizados para aprofundar as investigações.



De acordo com investigações da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), os criminosos utilizavam técnicas de engenharia social para convencer as vítimas de que tinham valores elevados a receber. Por telefone, aplicativos de mensagens e e-mails, eles se apresentavam falsamente como advogados, servidores públicos ou representantes de órgãos governamentais e informavam sobre supostos créditos judiciais, gratificações ou benefícios financeiros disponíveis.



O grupo utilizava nomes de profissionais reais e empregava linguagem compatível com procedimentos administrativos e judiciais para tornar o golpe mais convincente. Após conquistar a confiança das vítimas, os bandidos as direcionavam para outros integrantes da organização, que alegavam ser responsáveis pelos cálculos e pela liberação dos valores obtidos.



Na sequência, eles exigiam pagamentos antecipados sob a justificativa de custas processuais, como: taxas, impostos ou outras despesas fictícias. Os criminosos condicionavam o recebimento dos supostos créditos à realização de transferências bancárias. As pessoas eram orientadas a realizar Pix para contas vinculadas pelo grupo. Depois do primeiro pagamento, novas cobranças eram feitas com diferentes justificativas, ampliando os prejuízos financeiros.



Ao longo da investigação, os agentes constataram que o mesmo modus operandi foi repetido contra diversos servidores do órgão. As informações foram reforçadas por relatório encaminhado pela própria instituição, que identificou múltiplas vítimas relacionadas ao esquema.



As diligências também revelaram que os investigados utilizavam linhas telefônicas e endereços eletrônicos criados exclusivamente para a prática criminosa. A análise dos dados demonstrou que diversas contas eram descartáveis e sem qualquer vínculo legítimo de identificação, evidenciando sua destinação exclusiva para a execução das fraudes.



Com as provas reunidas, a DRCI pediu à Justiça o cumprimento de mandados de busca e apreensão e o bloqueio de bens e valores ligados ao grupo criminoso. A operação desta quarta-feira teve como objetivo identificar todos os integrantes da organização, rastrear o destino do dinheiro obtido com as fraudes e reunir novas provas para responsabilizar os envolvidos.

Em nota, a OAB-RJ ressaltou a importância das investigações para coibir fraudes do tipo, como o golpe do falso advogado. De 2025 a 9 de junho, a entidade já recebeu 1.976 denúncias sobre esse tipo de crime.



"Infelizmente, essa prática se espalhou por todo o Brasil, com métodos cada vez mais sofisticados e até uso de IA. É preciso que os responsáveis sejam identificados e punidos. As pessoas devem desconfiar sempre de pedidos de recursos para liberação de valores, de pedidos de transferências por pix e devem procurar sempre o próprio advogado para confirmar a veracidade das informações", recomendou a presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio.

Também por meio de nota, o TCE informou que acompanha e apoia a Operação Acerto de Contas

"Desde os primeiros registros das tentativas de fraude, a Diretoria-Geral de Segurança Institucional (DSI), por meio da Coordenadoria Setorial de Segurança (CSS), vem adotando medidas de orientação aos servidores, apoio às vítimas e interlocução com os órgãos de investigação, reafirmando o compromisso do Tribunal com a proteção de seu corpo funcional e o combate às fraudes. O TCE-RJ reforça que não solicita depósitos, transferências bancárias, pagamento de custas, taxas ou tributos como condição para a liberação de qualquer crédito ou benefício. O TCE-RJ orienta servidores ativos e aposentados a desconsiderarem qualquer solicitação de pagamento antecipado relacionada à liberação de valores e a registrarem imediatamente ocorrência junto à Polícia Civil caso sejam alvo desse tipo de abordagem.", concluiu.