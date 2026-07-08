Policiais do 31º BPM (Recreio) iniciaram a operação na manhã desta quarta-feira - Reprodução

Policiais do 31º BPM (Recreio) iniciaram a operação na manhã desta quarta-feiraReprodução

Publicado 08/07/2026 08:17

Rio - A Polícia Militar realiza, nesta quarta-feira (8), operação em diversas comunidades das regiões do Recreio e Vargens, na Zona Sudoeste, como César Maia, Coroado, Fontela, Pombo sem Asa, Cascatinha, Taboinhas, Palmares e Mont Serrat. Os militares prenderam três suspeitos e apreenderam um carro roubado, drogas, carregador de fuzil, roupas camufladas, rádios e e kit de manutenção de armas.

De acordo com a corporação, os agentes do 31º BPM (Recreio) atuam com o objetivo de coibir confrontos entre grupos criminosos rivais que disputam o controle do território.

A ação também busca desarticular a atuação de criminosos, com foco na prisão de suspeitos e apreensão de armas e entorpecentes, para reduzir os índices de roubos na região, especialmente roubos de veículos. Os militares procuram ainda por barricadas, veículos roubados e pontos de desmanche.