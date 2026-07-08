Ônibus pegou fogo no Viaduto Saint Hilaire, sentido Lagoa - Divulgação

Ônibus pegou fogo no Viaduto Saint Hilaire, sentido LagoaDivulgação

Publicado 08/07/2026 06:49

Rio - Um ônibus pegou fogo no Viaduto Saint Hilaire, no sentido Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, no fim da madrugada desta quarta-feira (8). O incidente ocorreu próximo à saída do Túnel Rebouças.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes atuaram no combate às chamas e não houve vítimas. O condutor do coletivo, da linha 475 (São Cristóvão x Leblon), e passageiros conseguiram sair a tempo e não se feriram.

Segundo o Centro de Operações Rio, devido ao incêndio, foi montado um desvio na saída do túnel. No entanto, por volta das 6h30, a via já havia sido totalmente liberada.

Ainda assim, os motoristas encontram reflexos a partir do Elevado Rufino Pizzarro. As melhores opções continuam sendo o Túnel Santa Bárbara e o Aterro do Flamengo.

Procurado, o Rio Ônibus informou que o coletivo sofreu uma pane elétrica. "O veículo será periciado para identificar a origem do problema", disse em nota.



