Fuzil apreendido na comunidade Cinco Bocas - Divulgação

Fuzil apreendido na comunidade Cinco BocasDivulgação

Publicado 14/07/2026 07:50

Rio - Policiais do 16º BPM (Olaria) apreenderam um fuzil de calibre 7,62 mm durante uma ação na comunidade Cinco Bocas, em Cordovil, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta terça-feira (14).

De acordo com a corporação, equipes realizavam um patrulhamento estratégico na Avenida Schultz Wenk quando foram atacadas a tiros por criminosos armados. Houve confronto, e os suspeitos conseguiram fugir.

Após o tiroteio, os policiais fizeram uma varredura na região e localizaram o armamento, que teria sido abandonado pelos criminosos e acabou apreendido. A ocorrência foi registrada na 38ª DP (Brás de Pina), que ficará responsável pelas investigações.