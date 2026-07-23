Mais uma edição do Ressurraiá acontece neste sábado (25) e domingo (26)Divulgação

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Manuella Viegas
Rio - O Ressurraiá, tradicional festa julina da Paróquia da Ressurreição, no Arpoador, Zona Sul do Rio, acontece das 14h às 22h neste sábado (25) e das 10h às 22h no domingo (26). O evento, que reúne comidas típicas e brincadeiras para todas as idades, tem entrada gratuita.
“O Ressurraiá é um momento de alegria, partilha e encontro entre as famílias. É uma oportunidade de fortalecer os laços da nossa comunidade e acolher com carinho todos aqueles que desejam celebrar conosco. Esperamos a todos para viverem esse grande momento de fraternidade”, destaca o padre Ionaldo, pároco da Paróquia da Ressurreição.
O público poderá desfrutar de deliciosos quitutes e brincadeiras para todos os gostos. Entre os destaques, estão os caldos, bolos, pastel e milho, além das barraquinhas de pescaria e boca do palhaço. Tudo é organizado pelos paroquianos.
A festa será realizada na quadra ao lado da Paróquia da Ressurreição, localizada na Rua Francisco Otaviano, 99, no Arpoador.