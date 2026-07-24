Queijos e outros alimentos impróprios para consumo foram descartados durante a fiscalização do IVISA-RioCarolina Castanho/ Subprefeitura da Zona Sul
Durante a fiscalização, agentes apreenderam dois coletes e dois talões utilizados por guardadores irregulares que atuavam na Avenida Atlântica. Entre os materiais recolhidos estavam sete cadeiras, três baterias, 29 bebidas diversas, um objeto perfurante, um burrinho sem rabo, uma barraca, uma geladeira, um cavalete, uma chapa de fritura e um botijão de gás.
As equipes também descartaram cerca de 20 quilos de alimentos impróprios para o consumo, com sinais de deterioração e presença de insetos. Entre os produtos inutilizados estavam queijo, presunto, bacon, salsicha, linguiça e carne.
Segundo o subprefeito da Zona Sul, Pedro Angelito, as ações de fiscalização serão mantidas de forma permanente na região.
"Com ações contínuas e integradas entre diversos órgãos, combatemos irregularidades e promovemos mais acessibilidade, segurança e qualidade de vida para moradores e visitantes. Esse é um compromisso da Subprefeitura da Zona Sul: cuidar do espaço público e disseminar a cultura do ordenamento como parte da convivência urbana no Rio", afirmou.
A operação percorreu vias de grande circulação do bairro, entre elas as avenidas Nossa Senhora de Copacabana e Atlântica, além das ruas Barata Ribeiro, Dias da Rocha, Duvivier e Sá Ferreira. A fiscalização foi coordenada pela Subprefeitura da Zona Sul, com apoio da Seop, da Gerência Executiva Local, do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) e da Comlurb.
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