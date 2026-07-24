Queijos e outros alimentos impróprios para consumo foram descartados durante a fiscalização do IVISA-Rio - Carolina Castanho/ Subprefeitura da Zona Sul

Queijos e outros alimentos impróprios para consumo foram descartados durante a fiscalização do IVISA-RioCarolina Castanho/ Subprefeitura da Zona Sul

Publicado 24/07/2026 15:39

Rio - Três toneladas de entulho foram retiradas das calçadas de Copacabana, Zona Sul, durante uma operação de ordenamento realizada entre a noite de quinta-feira (23) e a madrugada desta sexta-feira (24). A ação também resultou na apreensão de mercadorias comercializadas irregularmente, na remoção de estruturas que obstruíam o passeio público e no descarte de cerca de 20 quilos de alimentos impróprios para consumo.

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Durante a fiscalização, agentes apreenderam dois coletes e dois talões utilizados por guardadores irregulares que atuavam na Avenida Atlântica. Entre os materiais recolhidos estavam sete cadeiras, três baterias, 29 bebidas diversas, um objeto perfurante, um burrinho sem rabo, uma barraca, uma geladeira, um cavalete, uma chapa de fritura e um botijão de gás.



As equipes também descartaram cerca de 20 quilos de alimentos impróprios para o consumo, com sinais de deterioração e presença de insetos. Entre os produtos inutilizados estavam queijo, presunto, bacon, salsicha, linguiça e carne. Durante a fiscalização, agentes apreenderam dois coletes e dois talões utilizados por guardadores irregulares que atuavam na Avenida Atlântica. Entre os materiais recolhidos estavam sete cadeiras, três baterias, 29 bebidas diversas, um objeto perfurante, um burrinho sem rabo, uma barraca, uma geladeira, um cavalete, uma chapa de fritura e um botijão de gás.As equipes também descartaram cerca de 20 quilos de alimentos impróprios para o consumo, com sinais de deterioração e presença de insetos. Entre os produtos inutilizados estavam queijo, presunto, bacon, salsicha, linguiça e carne.

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Segundo o subprefeito da Zona Sul, Pedro Angelito, as ações de fiscalização serão mantidas de forma permanente na região.



"Com ações contínuas e integradas entre diversos órgãos, combatemos irregularidades e promovemos mais acessibilidade, segurança e qualidade de vida para moradores e visitantes. Esse é um compromisso da Subprefeitura da Zona Sul: cuidar do espaço público e disseminar a cultura do ordenamento como parte da convivência urbana no Rio", afirmou. Segundo o subprefeito da Zona Sul, Pedro Angelito, as ações de fiscalização serão mantidas de forma permanente na região."Com ações contínuas e integradas entre diversos órgãos, combatemos irregularidades e promovemos mais acessibilidade, segurança e qualidade de vida para moradores e visitantes. Esse é um compromisso da Subprefeitura da Zona Sul: cuidar do espaço público e disseminar a cultura do ordenamento como parte da convivência urbana no Rio", afirmou.

Durante a mobilização, equipes da Coordenadoria de Ações Territoriais Integradas (CATI), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), também prestaram apoio à Secretaria Municipal de Assistência Social, que realizou abordagens para acolhimento de pessoas em situação de rua.



A operação percorreu vias de grande circulação do bairro, entre elas as avenidas Nossa Senhora de Copacabana e Atlântica, além das ruas Barata Ribeiro, Dias da Rocha, Duvivier e Sá Ferreira. A fiscalização foi coordenada pela Subprefeitura da Zona Sul, com apoio da Seop, da Gerência Executiva Local, do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) e da Comlurb.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão Larissa Amaral